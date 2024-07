So viele Tage sollte man mindestens Urlaub machen, um sich zu erholen

Um richtig zu entspannen und den Alltagstress hinter sich zu lassen, ist ein Ortswechsel immer gut. Doch wie lange muss der Urlaub sein, um so richtig entspannend zu wirken? Ein Team der finnischen Universität in Tampere fand es heraus.

Gesetzlich stehen jedem Arbeitnehmer bei einer 5-Tage-Woche 25 Urlaubstage zu. Doch so schön die arbeitsfreie Ferienzeit auch sein mag: Bei vielen reist die Arbeit auch in den Urlaub mit. Kann Erholung so gelingen? Und wie viele Tage brauchen wir Ferien, um den Arbeitsalltag hinter uns zu lassen? Forschende der finnischen Universität von Tampere haben herausgefunden, dass es eine bestimmte Mindestanzahl von Urlaubstagen gibt, ab der sich die Probanden optimal erholt fühlten.

Laut Studie: Mindestens 8 Tage Urlaub sorgen für Entspannung

Der finnischen Studie zufolge erreichten die Reisenden die größte Erholung am achten Urlaubstag. So lange benötigten die Teilnehmer, um sich am Urlaubsort einzugewöhnen und den Stress hinter sich zu lassen. Laut den finnischen Forschenden stiegen die Werte für Gesundheit und Wohlbefinden während des Urlaubs schnell an, erreichten am achten Tag ihren Höhepunkt und waren aber – und das ist die schlechte Nachricht – innerhalb der ersten Woche nach Wiederaufnahme der Arbeit schnell wieder auf den Ausgangswert zurückgekehrt. Fazit der Studie: Urlaubserlebnisse, insbesondere Genuss, Entspannung und die Freude an Urlaubsaktivitäten, scheinen besonders wichtig für die Stärke und Ausdauer von Urlaubs(nach-)Effekten zu sein.

Urlaub verlängert Leben

Zudem stellten Forschende einer zweiten finnischen Studie, der "Helsinki Businessmen Study", sogar die These auf: Wer nicht nur länger, sondern auch regelmäßig Urlaub nimmt, kann sein Leben verlängern. Die Forschenden begleiteten über 40 Jahre lang rund 1.200 Probanden. Jeder der Studienteilnehmer war im Joballtag regelmäßig Stress ausgesetzt und hatte zudem ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen – sei es durch Rauchen, hohen Blutdruck oder Übergewicht.

Das Ergebnis: Diejenigen, die regelmäßig und lange frei hatten (mindestens drei Wochen Urlaub im Jahr), waren nicht nur körperlich fitter, sondern auch mental gesünder. Die Studie zeigte, dass Teilnehmer, die weniger als drei Wochen Urlaub im Jahr nahmen, eine höhere und frühere Sterblichkeitsrate aufwiesen als diejenigen, die sich längere Urlaubszeiten gönnten.

Lange und oft Urlaub nehmen

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass sowohl die Länge als auch die Regelmäßigkeit von Urlauben entscheidend für die Gesundheit und das Wohlbefinden sind. Während ein mindestens acht Tage langer Urlaub optimal zur kurzfristigen Erholung beiträgt, verlängern regelmäßige und längere Urlaubzeiten langfristig sogar das Leben.