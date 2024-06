× Reise-Apotheke: Welche Essentials im Urlaub nicht fehlen dürfen

Wir packen unseren Koffer... und nehmen neben den schönsten Sommerlooks v.a. eines mit: Eine gute Reiseapotheke. Dr. Kichler hilft uns beim Packen.

Wie Sie sich am besten vorbereiten, um im Urlaub topfit zu bleiben und was Sie tun können, wenn es Sie doch erwischt, erklärt Dr. Anna-Christina Kichler, Allgemeinmedizinerin im Home of Health in Wien. Außerdem verrät sie uns, warum so viele von uns im Urlaub krank werden und welche Medikamente auf die Reise unbedingt mitmüssen.

Was sind die Gründe dafür, dass man in den Ferien öfter krank wird?

Dr. Anna–Christina Kichler: Der häufigste Grund ist Stress und Erschöpfung. Häufig hat man vor der Reise unzählige To-dos, was dazu führt, dass das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet wird. Wenn man dann endlich am Urlaubsort angekommen ist, fällt dieser Stress von einem ab und das Immunsystem reagiert mit Symptomen. Ein weiterer Grund ist, dass im Urlaub oft eine Änderung des Lebensrhythmus stattfindet. Außerdem ist man bei der Anreise oft mit vielen Menschen auf engem Raum zusammen – z.B. im Flugzeug, wo man sich natürlich leichter anstecken kann. Ein weiterer Grund ist, dass man an einem anderen Ort einer Exposition neuer Keime ausgesetzt ist.

© Getty Images ×

Wie kann ich mich am besten vorbereiten, um im Urlaub nicht krank zu werden?

Dr. Kichler: Prinzipiell versuchen, den Stress zu reduzieren. Prophylaktisch kann man den Darm mit Probiotika vorbereiten. Ein ganz wichtiger Punkt sind die Impfungen. Man sollte unbedingt vor dem Urlaub den Impfpass checken lassen.

Welche sind die häufigsten Urlaubserkrankungen und was kann man tun?

Dr. Kichler: Eine häufige Urlaubserkrankung ist Durchfall. Hier ist es wichtig, viel Wasser zu trinken, eventuell Elektrolytlösungen zuführen. Bei Sonnenbrand sollte die Stelle gekühlt werden. Sonnenbrand unbedingt vor weiterer Sonneneinstrahlung schützen, Langarm-T-Shirt anziehen, Aloe- Vera-Gel auftragen. Bei Bedarf kann man ein Schmerzmittel einnehmen. Wichtig ist, dass man Sonnenbrand erst gar nicht entstehen lässt. Also auf hohen Sonnenschutzfaktor achten. Hat man einen grippalen Infekt erwischt, sollte man sich Ruhe gönnen, Schmerzmittel und Nasentropfen können Symptome lindern.

Welche Medikamente sollte man im Handgepäck mitführen?

Dr. Kichler: Medikamente, die man regelmäßig einnehmen muss, gehören ins Handgepäck. Weiters immer mitzunehmen sind Schmerzmittel, Pflaster und etwas für den Darm (Anm.: Präbiotika und Mittel gegen Durchfall). Alles andere kann in den Koffer. Wichtig ist es, vorher zu überlegen, welche Medikamente man braucht. Hier macht eine Reiseberatung Sinn.

Ihr Rat für Diabetes- und Bluthochdruckpatient:innen?

Dr. Kichler: Ausreichend Medikamente und Blutzuckermessgerät mitnehmen – im Handgepäck! – Mahlzeiten und Snacks vorplanen. Bei Bluthochdruck: Medikamente wie gewohnt einnehmen. Wenn es eine Zeitverschiebung gibt, daran angepasst die Medikamente einnehmen.

Was haben Sie, Anna, immer im Handgepäck, wenn Sie verreisen?

Dr. Kichler: Schmerzmittel, Handdesinfektionsmittel, Sonnencreme, Wasserflasche: Diese vier Dinge sind bei mir immer dabei.

Apotheke To Go: Die Checkliste für Ihre Reise

© Getty Images ×

Fieberthermometer

Medikamente gegen Schmerzen & Fieber

Medikamente gegen Durchfall

Elektrolytlösung

Präparat gegen Erbrechen & Übelkeit

Mittel gegen Verstopfung

Medikamente gegen Sodbrennen

Medikamente gegen Husten & Halsschmerzen

Nasentropfen

Augentropfen

Medikamente gegen Allergien und Juckreiz

Sonnenschutzmittel mit hohem Schutz

Sonnenbrille mit UV-Schutz

Insektenschutz

Desinfektionsmittel

Wund- und Heilsalbe

Verbandsmaterial: Pflaster, Blasenpflaster, Schere, Pinzette

Wir wünschen einen schönen und erholsamen Urlaub!