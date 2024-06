"Soll weh tun": Victoria Swarovski zeigt ihr Beach-Body-Workout

© PR Victoria Swarovski So geht’s: Begeben Sie sich in eine Bankstellung. Die Handflächen setzen unter den Schultern auf, die Knie unter der Hüfte. Der Bauch ist angespannt – kein Hohlkreuz! Strecken Sie nun ein Bein nach hinten aus. (1) Dieses heben Sie anschließend an. (2) Wichtig: Nur so hoch, dass Sie einerseits nicht ins Hohlkreuz fallen und andererseits die Hüfte auch nicht ausdrehen müssen. Dann führen Sie das Bein wieder nach unten und wiederholen diese Übung mindestens 15 Mal pro Seite in 3 Sätzen.

© PR Victoria Swarovski So geht’s: Wir beginnen in der herkömmlichen Plankposition. Die Ellbogen werden dabei unter den Schultern platziert. Der Kopf wird neutral gehalten, sodass der Hals eine Verlängerung des restlichen Körpers ist. Bauch und Po sind angespannt und in einer Linie mit den Fersen. (1) Während wir die Plank nun halten, bringen wir ein Knie Richtung Ellbogen. (2) Kurz halten und wieder zurück in die Ausgangsposition. Wiederholen Sie diese Übung mindestens 10 Mal pro Seite in 3 Sätzen.

© PR Victoria Swarovski So geht’s: Legen Sie sich mit der Hüfte auf einen Gymnastikball. Die Füße stützen gegen den Boden, der Oberkörper ist aufrecht angehoben. Die Hände platzieren Sie am besten hinter dem Kopf (s. Bild). Senken Sie nun den Oberkörper bis in die Waagrechte. Kurz halten und dann wieder aufrichten. Ihr Gewicht pressen Sie dabei mit Ihrer Hüfte in den Ball. Wiederholen Sie diese Übung mindestens 10 Mal in 3 Sätzen.

© PR Victoria Swarovski So geht’s: Starten Sie in einem aufrechten Stand. Füße schulterbreit platzieren und ca. 30° nach außen drehen. (1) Beugen Sie nun die Knie und gehen Sie in die Hocke. Währenddessen: Oberkörper aufrecht lassen, Knie drücken nach außen und Fersen bleiben am Boden. (2) Am Anschlag angekommen, drücken Sie sich wieder aus den Beinen heraus in den aufrechten Stand. Wiederholen Sie diese Übung mindestens 20 Mal in 3 Sätzen.

© PR Victoria Swarovski So geht’s: Die Ausgangsposition startet in der Rückenlage. Die Beine sind angezogen, die Arme liegen seitlich neben dem Oberkörper. Wichtig: Der Rücken drückt in den Boden. (1) Nun drücken Sie die Hüfte zur Decke. Bauch bleibt angespannt! Der Nabel zieht zum Rücken. Wirklich nur die Hüfte nach oben drücken. (2) Kurz halten, dann wieder absenken, ohne den Po abzulegen. Wiederholen Sie diese Übung mindestens 15 Mal in 3 Sätzen.