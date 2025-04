Die schönsten Nageltrends für den Sommer 2025

Hautpflege: So bekommen Sie schöne, glatte Beine bis zum Sommer Der Sommer naht – aber was tun, wenn raue Pünktchen an Beinen & Armen den Glow stören? Reibeisenhaut ist harmlos, aber nervig. Erfahren Sie, wie Sie mit der richtigen Pflege bis zur Shorts-Saison glatte, weiche Haut bekommen.