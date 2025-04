× Von Flip-Flop bis Plateau: Das sind die luftigen Sandalentrends 2025

Von Flip-Flops bis Plateau: Der Sommer 2025 bringt frischen Wind in unsere Schuhschränke. Welche Sandalen jetzt angesagt sind, was zurückkommt und worauf Sie keinesfalls verzichten sollten – hier kommt der luftige Überblick über die Trends, die Sie nicht verpassen sollten!

Der Sommer steht vor der Tür – und mit ihm die große Frage: Was tragen wir dieses Jahr an unseren Füßen? Die Antwort: eine ganze Menge! 2025 bringt eine bunte Mischung an Sandalentrends – von nostalgischen Klassikern bis zu edgy Hinguckern mit Nieten. Ob minimalistisch, verspielt oder extra hoch hinaus – der Sommer meint es gut mit unserem Schuhschrank.

Das sind die Sandalentrends 2025

1. Flip-Flops – das Revival der Gummisohle

Keine Extravaganzen, kein Schnickschnack – 2025 feiern klassische Flip-Flops ihr Comeback. Die schlichten Zehentrenner, die viele mit Urlaub, Freibad oder Campingplatz verbinden, sind jetzt wieder angesagt – genau so, wie sie mal gedacht waren: unkompliziert, luftig, leicht.Ob aus Gummi, Leder oder recycelten Materialien – Flip-Flops stehen wieder für das pure Sommergefühl. Wer’s stylisch mag, greift zu gedeckten Farben oder minimalistischen Designs. Kein Glamour, kein Statement – einfach nur Sommer an den Füßen.

2. Pantoletten – bequem, aber bitte mit Stil

Sie lieben es unkompliziert? Dann aufgepasst: Pantoletten bleiben auch 2025 ein Dauerbrenner. Die offenen Schlupfmodelle zeigen sich mal schlicht, mal chunky, mal geflochten – und lassen sich herrlich kombinieren. Ob am Strand oder im Café – Pantoletten sind wie der Lieblingskaffee: schnell angezogen, immer passend und nie zu viel.

3. Mules – der elegante Zwischenton

Kein Riemchenwahn, kein Rausrutschen: Mules sind zurück und bringen lässige Eleganz an Ihre Füße. Die Schuhe wirken gleichzeitig klassisch und modern. 2025 kommen sie in zarten Pastelltönen, mit Holzsohle, ganz klassisch in Schwarz oder Braun oder mit Metallic-Glanz. Wie ein Blazer für die Füße – formell, aber mit Luftzufuhr.

4. Sandalen mit Nieten – jetzt wird’s rebellisch

Für alle, die es gern etwas kantiger mögen: Nieten sind wieder da – und sie funkeln nicht nur, sie zeigen auch Haltung. Ob auf schwarzen Ledersandalen, breiten Riemen oder sogar als Plateau-Version: Diese Schuhe sagen ganz klar „Ich bin süß, aber ich kann auch anders.“ Ein bisschen Rock’n’Roll für die Sommergarderobe? Immer her damit.

5. Römersandalen – Gladiatoren mit Stilgefühl

Sie schleichen sich alle paar Jahre wieder an – und 2025 sind sie besonders präsent: Römersandalen mit Schnürung bis zur Wade. Kombiniert mit fließenden Stoffen oder kurzen Shorts wirken sie elegant und kraftvoll zugleich. Wer’s dezenter mag, greift zur Knöchel-Version – sieht aus wie Urlaub in Griechenland, fühlt sich auch so an.

6. Mary-Janes – der Nostalgielook wird erwachsen

Schon letztes Jahr tauchten sie überall wieder auf – und 2025 bleiben sie fest im modischen Spiel: Mary-Janes mit ihrem typischen Riemchen setzen weiterhin charmante Akzente. Was früher nach Schuluniform aussah, wirkt heute retro-schick, erwachsen und manchmal ein bisschen verspielt. In diesem Sommer kommen sie als Sandalenvariante mit Cut-outs, Blockabsatz oder ganz flach – perfekt für alle, die Stil mit einem Hauch Nostalgie mögen.

7. Plateau-Sandalen – hoch hinaus, ganz ohne Absatzstress

Wer sagt, dass man für Höhe auf High Heels steigen muss? Plateau-Sandalen geben Ihnen Zentimeter und Komfort gleichzeitig. 2025 kommen sie mit dicken Sohlen, Kork-Optik oder buntem Materialmix. Ideal für alle, die ein bisschen mehr wollen – aber nicht auf Wolken gehen müssen, um größer zu wirken.

Ob Sie lieber elegant durch die Stadt schlendern, barfuß mit Stil unterwegs sind oder mit Nieten und Plateau ein modisches Statement setzen möchten – der Sandalensommer 2025 bietet für jeden Stil das passende Modell.