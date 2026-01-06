Perfekt war gestern! DAS sind die Beauty-Trends 2026 laut Pinterest

Der jährliche Trendreport von Pinterest wirft einen Blick auf die Beauty-Trends 2026.

Der neue Pinterest Predicts Trendreport 2026 zeigt: Perfektion war gestern. Stattdessen feiern wir Emotion, Individualität und kreative Freiheit. Make-up, Düfte und Looks werden zum Ausdruck der eigenen Persönlichkeit: laut, sinnlich oder bewusst unperfekt. Kurz gesagt: Wer 2026 perfekt aussehen will, ist raus. Wer authentisch ist, gewinnt. Diese Trends sollten Sie jetzt kennen.

Glitchy Glam

© Getty Images

Perfekt war gestern! Glitchy Glam feiert absichtliche Stilbrüche, schräge Linien und knallige Farben. Asymmetrischer Eyeliner? Zweifarbige Eyeshadow-Looks? Her damit! Dieser Trend ist verspielt, rebellisch und total Gen Z-approved. Beauty wird zum kreativen Chaos, je unvorhersehbarer, desto besser. Die Message: Regeln sind da, um gebrochen zu werden.

Vamp Romantic

© Getty Images

Dramatisch, sinnlich und überraschend weich: Vamp Romantic bringt die romantische Seite des Goth-Glamours zurück. Tiefe Beerentöne, glossy Lippen, Smokey Eyes und dunkle Nägel treffen auf sanfte Texturen und elegante Finishes. Dieser Look ist geheimnisvoll, stark und emotional.Perfekt für alle, die Drama lieben und Beauty wollen, die im Gedächtnis bleibt. Und das Beste: Nachmachen ist kinderleicht. Mit den Produkten von Charlotte Tilbury lassen sich diese Trends mühelos in moderne, alltagstaugliche Statements übersetzen.

Scent Stacking

© Getty Images

2026 wird Duft so persönlich wie nie. Beim Scent Stacking werden mehrere Parfums oder Duftnoten miteinander kombiniert, um einen ganz eigenen Signature Scent zu kreieren. Statt eines festen Lieblingsdufts entsteht ein wandelbares Dufterlebnis, das sich je nach Stimmung, Tageszeit oder Anlass verändern darf. Warm am Morgen, sinnlich am Abend, frisch zwischendurch, luxuriös, kreativ und absolut individuell. „One scent fits all“ war gestern.

Die Pinterest-Trends machen klar: Beauty will nicht mehr gefallen, sie will auffallen. Wer 2026 schön sein will, muss nicht perfekt sein. Ob glitchy, düster, duftig oder chaotisch: Erlaubt ist, was Ihre Persönlichkeit zeigt.