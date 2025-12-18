Laut Pinterest: Diese Modetrends tragen wir 2026

Der jährliche Trendreport von Pinterest wirft einen Blick auf die Modetrends 2026.

Was tragen wir nächstes Jahr? Die Antwort ist überraschend entspannt. Laut Pinterest Predicts™ verabschieden wir uns 2026 vom gnadenlosen Trend-Hopping und kleiden uns wieder mehr nach Gefühl. Statt schneller Hypes stehen Geborgenheit, Persönlichkeit und ein leiser Optimismus im Fokus – als modische Gegenbewegung zur Dauerbeschallung durch Social Media. Trends werden nicht mehr kopiert, sondern kuratiert, nostalgische Elemente treffen auf moderne Silhouetten und Mode wird zum sicheren Ort, an dem Individualität wichtiger ist als Perfektion. Kurz gesagt: Was wir tragen, soll uns nicht nur gut aussehen lassen, sondern sich auch gut anfühlen.

Wir werfen einen Blick auf die Top-Trends 2026 laut Pinterest:

Gimme Gummy

© Getty Images

2026 steht ganz im Zeichen von Gummi(bären). Diese finden sich nicht nur als Accessoires in unseren Schränken, sondern zeigen sich auch in Form von biegsamen Handyhüllen, elastischen Rouge-Tints und probiotischen Snacks mit dem perfekten Biss.

Glamoratti

© Getty Images

Überfluss feiert ein Comeback. Maßgeschneiderte Anzüge mit ausgeprägten Schultern werden drei Nummern größer. Trichterkragen sind die Basis jedes Outfits. Und Schmuck? Der wird klobiger, auffälliger und größer.

Poetcore

© Getty Images

Gen Z und Millennials kleiden ihre inneren Protagonisten mit übergroßen Rollkragenpullovern, Vintage-Blazern und Messenger-Taschen.

Khaki Coded

© Getty Images

Fashion erkundet neues Terrain. 2026 begeben wir uns auf ein modisches Offroad-Abenteuer. Khakifarbene Bermudas, funktionale Westen und Outfits im Survival-Look liegen im Trend.

Broschen

© Getty Images

Anstecken statt verstecken: 2026 bekommen Pins, glitzernde Clips und Broschen ein Fashion-Upgrade. Zwischen Retro-Charme und modernem Style gilt: Was Oma stolz macht, ist angesagt.

Spitzen-Klasse

© Getty Images

Nächstes Jahr ist Spitze wieder in. Bomberjacken bekommen Spitzenkragen, Bandanas werden zart bestickt – und sogar Handyhüllen werden gehäkelt.

Cool Blue

© Getty Images

Der Temperatursturz, auf den alle gewartet haben! Gen Z und Millennials bringen 2026 eiskalte Eleganz in absolut alles – von Mänteln in kühlen Farben über Gletscher-inspirierte Accessoires bis hin zu Cocktails mit Frostfaktor.

Wilde Welt

© Getty Images

Der Animalprint wird neu interpretiert. 2026 setzen wir auf Animal-Ästhetik mit feinem Gespür. Verspielte Reh-Sommersprossen, Schmetterling-Nail-Art und Outfits mit Fuchs-Vibe bringen einen Hauch von Waldmagie in den Kleiderschrank.

Cosmic Vibes

© Getty Images

2026 setzen wir auf kosmische Looks. Die Aliens kommen und bringen uns Styles aus einer anderen Galaxie mit.