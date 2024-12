Social Media Trends kommen und gehen – meistens schneller, als uns lieb ist. Und manche davon waren 2024 einfach nur grenzwertig nervig. Hier ist unsere Top 8 der schlimmsten Trends!

Triggerwarnung: Der nächste Ohrwurm lauert genau hier. Wenn Sie ihm entgehen wollten – dann an dieser Stelle nicht mehr weiterlesen.

Das waren die nervigsten Social Media Trends 2024

8. Normale Kartoffeln auf die Eins

Der DFB sorgte mit einem unerwarteten TikTok-Moment für Aufsehen, als Florian Wirtz (21) sein Kartoffelgericht-Ranking präsentierte. Die Aussage "Normale Kartoffeln, ich würd' sogar sagen auf die Eins." wurde zum viralen Hit – sehr zur Überraschung des Fußballers. Wer hätte gedacht, dass Wirtz mit Kartoffeln mehr Wellen schlägt als mit einem Tor?

7. I’m looking for a man in finance

Im April 2024 veröffentlichte Sängerin Megan Boni, bekannt als girl_on_couch, einen Acapella-Clip mit dem Text: 'I'm looking for a man in finance, trust fund, 6'5, blue eyes.' Der eingängige Clip ging viral, sogar David Guetta machte daraus seinen Sommerhit 2024. Als Krönung durfte Megan mit dem Weltstar auf gemeinsamen Konzerten auftreten.

@girl_on_couch Can someone make this into an actual song plz just for funzies ♬ original sound - Girl On Couch

6. Pookie

Campbell und Jett Puckett, besser bekannt unter dem Handle campbellhuntpuckett, haben TikTok 2024 auf den Kopf gestellt. Nachdem Jett als "Pookie" auf Campbells Social Media Kanälen auftauchte, ging's für ihre Followerzahl steil nach oben. Das Duo hat jetzt das perfekte Rezept: Campbells Established-Vibes + Jetts "Pookie"-Magic = TikTok-Ruhm.

5. Pedro, Pedro, Pedro

Der Waschbär eroberte die sozialen Medien und löste damit das Sad Hamster Meme ab – und das nicht ohne Grund. Mit dem ikonischen Song „Pedro“ von Jaxomy, Agatino Romero und Raffaella Carrà wurde der kleine Geselle zum absoluten Hit. Der catchy Track verbreitete sich rasend schnell, und der Waschbär, wurde zu einem unvergesslichen Internet-Phänomen.

4. Bauch, Beine Po

Auch Shirin David hat uns mit ihrem Sommerhit auf jeglichen Social Media Kanälen verfolgt. Iced Matcha Latte stand wohl bei jedem von uns mindestens einmal auf dem Schreibtisch.

3. Hawk Tuah!

Hailey Welch aus Nashville, Tennessee, brauchte nur drei Sekunden, um das Internet zu erobern und von News-Plattformen zur „most viral video sensation of the year“ gekrönt zu werden. Warum? Weil sie auf eine richtig schlüpfrige Frage mit einer Antwort feuerte, die so direkt war, dass das Netz einfach explodierte. In kürzester Zeit wurde sie zur Queen der TikTok-Direktheit.

2. Very demure, very mindful

Es waren wahrscheinlich die zwei wildesten Wochen des Jahres als very demure, very mindful einfach überall war. Anfang August legte TikTokerin Jools Lebron den Grundstein für den neuen Trend mit einer Serie von kurzen Clips. Darin zeigte die US-Influencerin, wie sie „demure“ zur Arbeit geht – Vanilleparfüm, sleekes Haar und ein dezentes Make-up, das sie als „very demure, very mindful“ beschrieb. TikTok? Komplett obsessed!

1. Dubai Schokolade

Müssen wir dazu noch viel sagen? Dubai Schokolade war wohl der größte Food-Trend auf Social Media, den es je gab. Jeder wollte sie probieren, stand stundenlang in Warteschlangen, und nur wenige scheuten sich vor dem hohen Preis für eine Tafel. Mittlerweile gibt es jede Süßigkeit und jedes Gebäck in einer Dubai-Schokolade-Variante – reicht’s nicht langsam?

© Getty Images ×

Es gab noch viele mehr, aber das waren mit Abstand die viralsten Trends.