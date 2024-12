Jahresrückblick: Das waren die besten Red-Carpet-Looks 2024

© Getty Images Bei der Premiere von „Dune 2“ in London erschien Zendaya in ihrem auffälligsten Look bisher. Im heißen Roboter-Outfit, das ihren nackten Körper durchblitzen ließ, wurde sie zum absoluten Hingucker.

© Getty Images Da "Barbie" 2024 für mehr Golden Globes nominiert wurde als jeder andere Film, war es keine Überraschung, dass Hauptdarstellerin Margot Robbie weiterhin ihrem Barbie-Look treu blieb und in einem paillettenbesetzten pinken Armani-Kleid erschien.

© Getty Images Bei Kim Kardashians Met Gala-Look bleibt einem wortwörtlich die Luft weg: Der Reality-Star erschien in einem hautengen Korsett, das enger nicht hätte sein können.

© Getty Images Für einen aufregenden Fashion-Moment bei der Met Gala sorgte auch Cardi B. Die Rapperin erschien in einem XXL-Chiffonkleid des Labels Windowsen und sorgte mit ihrem Auftritt für Aufsehen.

© Getty Images Zu den Aufreger-Looks der Grammys gehörte Miley Cyrus, die in einem Naked-Dress von Maison Margiela erschien, das komplett aus goldenen Sicherheitsnadeln bestand und nur das Nötigste bedeckte.

© Getty Images Bei den Filmfestspielen in Venedig hüllte sich Taylor Russel in Transparenz und Tüll. In der weißen Traumrobe von Chanel zog sie alle Blicke auf sich.

© Getty Images Beim französischen Film-Festival in Cannes sorgte Bella Hadid in ihrem Naked-Dress für den heißesten Look des Jahres.

© Getty Images Während ihrer "The Eras"-Tour glitzerte Taylor Swift in Pailletten-Bodysuits auf der Bühne. Die passenden Glitzer-Cowboy-Stiefel durften natürlich nicht fehlen!

© Getty Images Die "Wicked"-Darstellerin Cynthia Erivo setzte seit über einem halben Jahr bei jedem Red-Carpet-Auftritt auf Outfits, die perfekt zu ihren Charakteren passen. Unser Highlight: Das giftgrüne Ensemble bei der Premiere in L.A.