Chanel, Louis Vuitton, Coperni: Fulminantes Fashion-Week-Finale in Paris

Die Fashion Week in Paris ging gestern mit einem fulminanten Finale zu Ende, das an Glamour und Starpower kaum zu überbieten war.

Die Pariser Fashion Week 2024 endete so aufregend, wie sie begonnen hatte! Gestern zeigten die großen Modehäuser wie Luis Vuitton, Chanel und Coperni ihre neuesten Kreationen und verwandelten Paris einmal mehr zum unangefochtenen Zentrum der Modewelt. Doch nicht nur die atemberaubenden Kollektionen sorgten für Aufsehen, auch die prominenten Gäste in der Front Row zogen alle Blicke auf sich und machten das Event zu einem Glamour-Hotspot.

Coperni

Für die Präsentation seiner neuesten Frühjahrs-/Sommerkollektion wählte das Modehaus Coperni einen wahrhaft magischen Schauplatz: Disneyland Paris. Vor der beeindruckenden Kulisse des Dornröschenschlosses inszenierte das Label eine düster-mystische Show, die perfekt zu den fantasievollen und avantgardistischen Entwürfen passte. Der eigentliche Höhepunkt war jedoch Kylie Jenner, die mit ihrem Debüt bei der Pariser Fashion Week für Aufsehen sorgte. In einem dramatischen, schwarzen Ballkleid schritt die 27-Jährige über den Laufsteg und setzte damit einen atemberaubenden Schlusspunkt für die spektakuläre Show.

Coperni Frühling/Sommer 2025 1/5

2/5

3/5

4/5

5/5 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Coperni Front Row

Die Coperni-Show in Paris zog großes Interesse auf sich und beeindruckte mit einem spektakulären Feuerwerk, welches die Show beendete und den Pariser Nachthimmel erleuchtete. Auch die Stars in der Front Row trugen zu diesem unvergesslichen Abend bei: Bella Thorne, Paris Jackson und weitere Prominente saßen in der ersten Reihe und verliehen dem Event zusätzlichen Glamour.

Coperni Front Row Stars 1/6

2/6

3/6

4/6

5/6

6/6 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Chanel

Nach vier Jahren kehrte Chanel endlich wieder in das Grand Palais in Paris zurück und zeigte die erste Show ohne Kreativdirektorin Virginie Viard. Die Kollektion stand ganz im Zeichen von Leichtigkeit, Luftigkeit und einem Hauch von Vergänglichkeit – Vorgaben, die das Kreativteam auf vielfältige Weise interpretierte. Röcke mit raffinierten Schlitzen, die das Bein umspielen, zarte Kragen aus Flaumfedern, fließende Chiffon-Capes und verspielte Plateauschuhe verliehen den Looks eine jugendliche Frische und eine zeitlose Eleganz.

Chanel Frühling/Sommer 2025 1/5

2/5

3/5

4/5

5/5 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Chanel Front Row

Die Rückkehr feierte das französische Modehaus mit einer starbesetzten Gästeliste. Angeführt wurde die glamouröse Front Row unter anderem von Naomi Campbell, die die neuen Designs von der ersten Reihe aus in einem weißen Ensemble aus Blazer und Rock begutachtete. Auch Greta Gerwig, Jennie Kim, Wizkid und Vanessa Paradis gaben sich die Ehre.

Front Row Stars bei Chanel 1/7

2/7

3/7

4/7

5/7

6/7

7/7 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Louis Vuitton

Louis Vuitton-Designer Nicolas Ghesquière präsentierte am Dienstag eine atemberaubende Frühjahr/Sommer-Kollektion, die mit leichten, fließenden Formen und strukturierten Elementen begeisterte. Die Models liefen auf einem erhöhten Laufsteg, der aus über 1.000 Koffern bestand und im Innenhof des Louvre-Museums errichtet wurde. Diese spektakuläre Kulisse bot den idealen Rahmen für eine Kollektion, die mühelos Opulenz und Leichtigkeit miteinander verschmelzen ließ.

Louis Vuitton Frühling/Sommer 2025 1/5

2/5

3/5

4/5

5/5 © Louis Vuitton/PR © Louis Vuitton/PR © Louis Vuitton/PR © Louis Vuitton/PR © Louis Vuitton/PR

Louis Vuitton Front Row

Front Row Stars bei Louis Vuitton 1/7

2/7

3/7

4/7

5/7

6/7

7/7 © Louis Vuitton/PR © Louis Vuitton/PR © Louis Vuitton/PR © Louis Vuitton/PR © Louis Vuitton/PR © Louis Vuitton/PR © Louis Vuitton/PR

Die letzte Show der Pariser Modewoche zählt zu den Höhepunkten der Saison – aus gutem Grund. Die Ehre gebührt nämlich der Kultmarke Louis Vuitton, die traditionell die Pariser Modewoche mit der wohl prominentesten Front Row krönt. Markenbotschafterinnen wie Zendaya, Ana de Armas, Cate Blanchett, Shay Mitchell und Co. sorgten in eleganten, überwiegend schwarz-weißen Outfits für Aufsehen.