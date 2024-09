× Dior, Saint Laurent & Co.: Staraufgebot zum Start der Paris Fashion Week

Die Fashion Week kehrt nach Paris zurück und stellt die größten Namen der Modewelt und die trendigsten Labels vor. Das lassen sich auch die Hollywood-Stars nicht entgehen.

Nach New York, London und Mailand ist nun die unangefochtene Modehauptstadt Paris an der Reihe. Vom 23. September bis 1. Oktober präsentieren die renommiertesten Modehäuser ihre Kollektionen für die Frühjahr/Sommer-Saison 2025. Die Veranstaltung verspricht spektakuläre Shows und Designs, bei denen Marken wie Christian Dior, Saint Laurent, Hermès, Balmain, Balenciaga und Louis Vuitton im Mittelpunkt stehen. Bereits der Auftakt der Pariser Fashion Week bot ein beeindruckendes Staraufgebot und gab den Startschuss für eine glamouröse Modewoche.

Dior

Bei jeder Pariser Modewoche ist Dior unbestritten eine der am meisten erwarteten Marken. In dieser Saison präsentierte Maria Grazia Chiuri, die Kreativdirektorin der Damenkollektion, eine perfekte Symbiose aus Raffinesse und Eleganz, die moderne Weiblichkeit auf mutige Weise neu interpretierte – ergänzt durch subtile, sportliche Einflüsse. Tiefe Ausschnitte und One-Shoulder-Kleider dominierten den Laufsteg und betonten die eleganten Silhouetten.

Dior Frühling/Sommer 2025 1/5

2/5

3/5

4/5

5/5 © Dior/PR © Dior/PR © Dior/PR © Dior/PR © Dior/PR

Front Row Stars bei Dior

Auch die prominente Gästeliste kann sich sehen lassen. Wie gewohnt zog Dior eine Riege internationaler A-Prominenz und globaler Eliten an, die gespannt auf Maria Grazia Chiuris Vision für die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2025 warteten. Unter den Gästen fanden sich Hollywood-Größen wie Anya Taylor-Joy, Jennifer Garner und Natalie Portman.

Front Row Stars bei Dior 1/8

2/8

3/8

4/8

5/8

6/8

7/8

8/8 © Dior/PR © Dior/PR © Dior/PR © Dior/PR © Dior/PR © Dior/PR © Dior/PR © Dior/PR

Saint Laurent

Die Saint Laurent Frühjahrsschau 2025, die am Dienstagabend in Paris stattfand, setzte ein kraftvolles Statement in Sachen Power-Dressing. Oversize-Anzüge, Krawatten und maskulin inspirierte Schnitte dominierten den Laufsteg und verliehen der Kollektion eine markante Strenge. Doch typisch Saint Laurent gab es auch eine sinnliche Balance: Hautenge Kleider mit feinen Spitzendetails, verspielte Rüschenröcke und florale Ausschnitte rundeten den strengen Business-Look mit femininer Raffinesse ab.

Saint Laurent Frühling/Sommer 2025 1/5

2/5

3/5

4/5

5/5 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Bella Hadid feiert Laufsteg-Comeback

© Getty Images ×

Gestern Abend hatte Bella Hadid ihren ersten Laufsteg-Job seit Langem. Ihre letzte Runway-Saison liegt schon einige Jahre zurück – umso erfreulicher war es, dass sie für das renommierte Modelabel Saint Laurent lief. Mit dem lässigen Oversize Hosenanzug, einer Sonnenbrille und Krawatte zog sie alle Blicke auf sich.

Front Row Stars bei Saint Laurent

Wenn Saint Laurent ruft, lassen sich die Stars nicht zweimal bitten. In der Front Row nahmen unter anderem Kate Moss, Gwyneth Paltrow und Amelia Gray Platz.

Front Row Stars bei Saint Laurent 1/7

2/7

3/7

4/7

5/7

6/7

7/7 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Und das war erst der Anfang! In den kommenden Tagen dürfen wir uns noch auf viele weitere spektakuläre Shows freuen.