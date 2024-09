× Heidi Klum, Eva Longoria & Co.: A-Promis rocken L’Oréal-Modenschau

Bereits zum siebten Mal schickte L'Oréal Paris seine prominenten Markenbotschafterinnen auf den Runway. Auch in diesem Jahr war die Show ein wahres Spektakel!

Als Auftakt zur Pariser Fashion Week präsentierte L'Oréal Paris am Montagabend seine alljährliche Modenschau. Auf dem Laufsteg vor der Opéra de Paris versammelten sich mehr Stars als in den Hollywood-Hills. Größen wie Kendall Jenner, Heidi Klum, Eva Longoria, Andie MacDowell, Jane Fonda und die neueste im Bunde, Cara Delevingne, schritten gemeinsam über den Runway und setzten ein starkes Zeichen für Female Empowerment. Begleitet wurden sie von bekannten Models und Influencerinnen aus aller Welt.

Kendall Jenner überrascht mit neuem Look

Kendall Jenner zog in einem transparenten, kirschroten Kleid alle Blicke auf sich und präsentierte zum ersten Mal ihre neue blonde Mähne auf dem Laufsteg. Mit ihrem mutigen Look setzte sie nicht nur einen neuen Haartrend, sondern in der Trendfarbe des kommenden Herbstes auch ein wahres Fashion-Statement.

Cara Delevingnes großes Debüt

Auch Cara Delevingne strahlte in Rot und feierte ihr L'Oréal-Debüt. Das Topmodel wurde kürzlich als neues Testimonial der Marke vorgestellt und beeindruckte in einem heißen Outfit, das ihre Rolle als Botschafterin für Selbstbewusstsein und Stärke unterstrich.

Heidi Klum feiert Laufsteg-Comeback

Heidi Klum kehrte ebenfalls für L'Oréal auf den Catwalk zurück und bewies einmal mehr ihr Können auf dem Laufsteg. In einem schwarzen Latex-Kleid wurde die Model-Mama zum Hingucker des Abends.

Neben ihr glänzten weitere prominente Persönlichkeiten wie Jane Fonda, Cindy Bruna, Andie MacDowell und Eva Longoria, die allesamt inspirierende Power-Looks präsentierten.

Le Défilé L'Oréal Paris: Ein Zeichen für Female Empowerment

Als offizieller Partner der Paris Fashion Week nutzte L'Oréal diesen besonderen Laufsteg, um zu zeigen: Mode und Schönheit gehören allen Frauen, unabhängig von Alter, Herkunft oder Stil. Unter dem Motto "Walk Your Worth" wurde eine inklusive und bestärkende Welt der Mode gefeiert – unterstützt von den kreativen Visionen namhafter Designerinnen und Beauty-Expertinnen.