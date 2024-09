× Kendall Jenner ist jetzt erblondet

Für ihre neue Haarfarbe saß sie zwei Tage lang beim Friseur. Jetzt überrascht Kendall Jenner bei der Mailänder Fashion Week mit hellblondem Haar!

Neben der schrägen Verhüllung-Show von Madonna gab es bei der Mailänder Fashion Week am Wochenende ein weiteres großes Tuschel-Thema: Kendall Jenner ist plötzlich erblondet!

© Getty Images ×

Zeigte sich das Topmodel am 8. September bei den US Open in New York noch mit vertrautem dunklen Haar, so tanzte sie bei der Show von „Bottega Veneta“ mit hellblondem Haar an.

© Getty Images ×

Total Typ-Veränderung zwischen 8. September (o.) und 21. 9. (u.)

© Getty Images ×

Verantwortlich für Kendall Jenners neue Haarfarbe ist die New Yorker Coloristin Jenna Perry, die auch Bella Hadid und Emily Ratajkowski zu ihren berühmten Kundinnen zählt. "Ich habe zwei Tage gebraucht, um sie in diesem herrlichen Goldblond zu färben", sagt sie, "die Farbe ist von den 90er-Jahren und Carolyn Bessette-Kennedy inspiriert."

© Getty Images ×

Die Überraschung ist jedenfalls gelungen: Auch Julianne Moore und "Saltburn"-Star Jacob Elordi staunten bei „Bottega Veneta“ über Kendalls große Veränderung.

© Getty Images ×

Es ist freilich nicht das erste Mal, dass Jenner mit blonden Haaren auftritt. Bereits bei der Burberry-Show auf der Londoner Modewoche 2019 zeigte sie sich erblondet. Dazu verkleidete sie sich für Halloween bereits als Pamela Anderson (2020) oder auch Marilyn Monroe (2023).