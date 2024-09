Fashion-Finale in Mailand: Heißer Auftritt von Kendall Jenner, Dakota Johnson & Co.

Die Mailänder Fashion Week 2024 erlebte zum Finale ein wahres Star-Spektakel. Bei den letzten Schauen sorgten hochkarätige Gäste wie Kendall Jenner, Madonna und Dakota Johnson für Blitzlichtgewitter.

Die Fashion Week in Mailand zog auch dieses Jahr die absolute Elite der Hollywoodstars an. Schon in der vergangenen Woche saßen Prominente wie Ashley Graham, David Beckham und Kelly Rutherford in der begehrten Front Row und genossen die spektakulären Schauen. Zum großen Finale sorgten dann noch einmal echte A-Lister für Aufsehen und machten die letzten Shows zu einem unvergesslichen Highlight.

Kendall Jenner zog mit ihrer blonden Mähne alle Blicke auf sich

Zwar lief Kendall Jenner dieses Mal nicht selber über den Laufsteg, doch mit ihrem Look bewies die 28-Jährige, dass sie auch in der ersten Reihe für Aufsehen sorgen kann. Erst vor kurzem präsentierte Kendall ihre blondierten Haare auf Instagram. Auf der Fashion-Show von Bottega Veneta zeigte sie ihren neuen Look erstmals in der Öffentlichkeit. Bei der Show befand sie sich in guter Gesellschaft. So durfte sie neben Stars wie Julianne Moore, Jacob Elordi und A$AP Rocky in der ersten Reihe Platz nehmen.

Bottega Veneta

Kreativdirektor Matthieu Blazy überraschte seine Gäste, indem er sie auf ledernen Sitzsäcken, die jeweils in Form eines unterschiedlichen Tieres gestaltet waren, Platz nehmen ließ, um seine Frühjahr/Sommer-Kollektion 2025 zu präsentieren. Wie sich bald zeigte, drehte sich die neue Bottega Veneta Kollektion um die reine Fantasie der Kindheit und die grenzenlosen Möglichkeiten, die die Zukunft verspricht.

Madonna begeistert mit schwarzem Spitzenschleier

Auch Madonna legte bei der Fashion Week in Mailand einen Auftritt der Extraklasse hin. Die Pop-Legende besuchte die Show von Dolce & Gabbana und wählte zu diesem Anlass einen außergewöhnlichen Look. Die 66-Jährige trug lediglich einen schwarzen Spitzenschleier, der sie vollständig bedeckte, einschließlich ihres Gesichts. Festgehalten wurde der XXL-Schleier mir einer opulenten, goldenen Krone samt Perlenbesatz. Zusammen mit Noami Campbell und Victoria De Angelis von Maneskin verfolgte Madonna die Modeschau.

Dolce & Gabbana

Die Show mit dem Titel „Italian Beauty“ war eine Hommage an die ikonischen Outfits, die Jean Paul Gaultier für Madonnas legendäre Blonde Ambition-Tour 1990 entworfen hatte. Die Models präsentierten das berühmte ikonische BH-Bustier, das Madonna während der Tournee trug. Dazu trugen sie blonde Korkenzieher-Perücken, die an den unverwechselbaren Look der Pop-Ikone aus jener Zeit erinnerten.

Dakota Johnson sorgte im Naked-Dress für Aufsehen

Keine Gucci-Show ohne Dakota Johnson. Die Schauspielerin kam, um sich die neueste Kollektion von Kreativdirektor Sabato De Sarno für das italienische Luxushaus anzusehen. Dazu trug sie ein transparentes Gucci-Ensemble und eine Oversize-Lederjacke. Den Look rundete die 34-Jährige mit einer großen Sonnenbrille ab. Auch Daisy Edgar-Jones, Julia Garner und Jessica Chastain gehörten zu den geladenen Gästen.

Gucci

Guccis Kreativdirektor Sabato De Sarno brachte eine faszinierende Mischung aus Eleganz, Verführung und Lässigkeit auf den Laufsteg. Das markante Bordeauxrot, das seit vergangenem Jahr zum Markenzeichen seiner Gucci-Ästhetik geworden ist, wird in der neuen Saison von neutralen Nuancen und leuchtenden Farben begleitet.

Nach dem glanzvollen Abschluss in Mailand richtet sich der Blick nun gespannt auf Paris, wo die nächste große Fashion Week bereits in den Startlöchern steht. Mit Vorfreude erwarten wir die glamourösen Kollektionen der französischen Designer:innen und ein weiteres Aufgebot an internationalen Stars, die in der Front Row Platz nehmen werden.