× Madonna: Mit Ganzkörperschleier bei der Fashion Week

Madonna sorgt wieder Aufregung. Zur "Dolce & Gabbana" -Show in Mailand kam sie völlig verschleiert.

Unzählige Busenblitzer, ständige Nackt-Eskapaden und das nahezu pornografische Buch „SEX“ - eigentlich geizt Pop-Königin Madonna (66) ja kaum mit ihren Reizen. Doch jetzt überraschte sie bei der Mailänder Fashion Week mit einem Ganzkörperschleier. Natürlich nicht blickdicht, sondern kess transparent. Dazu setzte sie sich als Accessoire noch eine goldene Krone auf. So tanzte Madonna am Samstag unter Standing Ovations bei der Modeschau von "Dolce & Gabbana" an. Küsschen für Freunde Stefano Dolce und Domenico Gabbana inklusive. Auch dafür nahm sie den Gesichtsschleier nicht ab! Erst für die Aftershow-Party.

Irina Shayk (o.) als Madonna.

Naomi Campbell (o.) und Eva Herzigova (u.) bei Dolce & Gabbana

Madonna sah eine Huldigung ihrer Karriere: Dolce & Gabbana ließen Top-Models wie Irina Shayk mit spitzen BHs, religiösen Motiven und blonden, lockigen Perücken antanzen. Darüber staunten auch Naomi Campbell, Eva Herzigova, Ashley Graham und Victoria De Angelis von Måneskin. Spannend: Ihr Band-Kollege Thomas Raggi schaute, so wie Olivia Palermo und "Gossip-Girl"-Star Ed Westwick, lieber bei „Ferrari“ vorbei.

Kendal Jenner (o.), Michelle Hunziker (u.).

Victoria De Angelis (o.) und Thomas Raggi (u.)von Maneskin.

Generell war Mailand am Samstag der Treffpunkt der Superstars: Bei „Bottega Veneta“ wurden Kendall Jenner, Julianne Moore und "Saltburn"-Star Jacob Elordi gesichtet. Bei "Ferragamo" holten sich u.a. Michelle Hunziker und Sam Worthington Modetipps und bei der neuen Show von Philipp Plein gab’s gleich ein Mini-Konzert von Fabolous.