× Gekürt! Das beste Eis Europas gibt es in...

Das beste Eis Europas kommt nicht von dort, wo Sie es erwarten würden. Beim Gelato Europe Cup 2025 hat eine überraschende Kreation die Konkurrenz geschlagen – und Sie können sie sogar selbst probieren.

Wenn man an das beste Eis Europas denkt, kommen einem vermutlich romantische Gassen in Rom, hippe Eisdielen in Paris oder kreative Kugelkunst aus Barcelona in den Sinn. Doch aufgepasst: Der neue Star am Eis-Himmel kommt nicht aus Italien – sondern aus dem Harz in Deutschland. Wenn Sie jetzt denken: „Harz – wo bitte ist das?“, dann sind Sie nicht allein. Vielen Österreicher:innen sagt der Name dieser deutschen Mittelgebirgsregion wenig. Doch genau dort, in einem kleinen Städtchen namens Wernigerode, wurde gerade das beste Eis Europas gekürt.

© Getty Images ×

Das beste Eis in ganz Europa

Beim renommierten Gelato Europe Cup 2025 überzeugte ausgerechnet ein deutsches Team die Jury mit einer außergewöhnlichen Sorte: Himbeer-Rosmarin. Die Kombination klingt erstmal schräg, schmeckt aber – offenbar – nach Goldmedaille. Hinter der Kreation steckt der 23-jährige Tiziano Santin, Juniorchef des Eiscafé Venezia in Wernigerode, gemeinsam mit seinen Teampartnern Stefano Lucchini und Federico Sacchet. Und ja, dieses Wernigerode liegt tatsächlich nicht in der Toskana, sondern mitten im Harz. Also ziemlich genau dort, wo man nicht das beste Eis Europas vermuten würde.

Eis mit Anspruch – nicht nur zum Schlecken

Beim Wettbewerb ging’s nicht nur um den Geschmack. Auch Optik und Kreativität spielten eine große Rolle. Das Team rund um Tiziano setzte auf das Thema „Amazonia“ – grün, wild, exotisch. Neben der preisgekrönten Eissorte mussten auch eine kunstvolle Eistorte und ein extravagantes Eis am Stiel gestaltet werden. Und auch da war das deutsche Team ganz vorne mit dabei. Tiziano zeigt sich überzeugt: „Unsere Eistorte war einfach die beste.“ Die Jury sah das offensichtlich genauso.

Harz statt Florenz

Jetzt kommt das Beste: Dieses Eis kann man ganz ohne Flugticket nach Italien probieren. Im Eiscafé Venezia in Wernigerode gibt’s die prämierte Sorte ganz regulär über die Theke – samt begeisterter Google-Rezensionen. Und falls Sie jetzt noch immer nicht genau wissen, wo der Harz liegt: Irgendwo zwischen Hannover, Leipzig und Kassel

Was kommt als Nächstes? Die Welt!

Nach dem Sieg beim Gelato Europe Cup geht’s für das Team nun weiter zum Weltfinale im Jänner 2026. Ob sich das Eis aus dem Harz dort gegen die globale Konkurrenz behaupten kann, wird sich zeigen. Aber wenn Sie sich schon mal selbst ein Urteil bilden möchten: Jetzt wissen Sie, wohin die Kugel rollt.