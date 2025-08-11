Rettung am Berg: Franzose (59) blieb in Klettersteig hängen

Der 59-Jährige war nicht mehr in der Lage sich selbst zu befreien.

Tirol. Am Samstagabend bestieg ein Franzose einen Klettersteig in Laimbach, als ihn im unteren Drittel des Klettersteiges plötzlich die Kraft ausging und er in sein Klettersteigset fiel.

© ZOOM.TIROL

Da sich der Falldämpfer löste, blieb der 59-Jährige in seinem Klettersteigset hängen. Er war nicht mehr in der Lage, ihm ging die Kraft aus, sich selbst zum Stahlseil hochzuziehen. Deshalb rief er seinen Sohn an, der sich auf den Weg machte.

Ein nachfolgender Kletterer versuchte gemeinsam mit dem Sohn, der mittlerweile vor Ort war, den 59-Jährigen zu befreien, was jedoch nicht gelang. Die alarmierten Bergrettung konnte schließlich den unbestimmten Grades verletzten 59-Jährigen mittels Tau durch den Notarzthubschrauber Heli 4 bergen und anschließend in die Klinik Innsbruck einliefern.