FPÖ-Chef Kickl kämpft bei Weihnachts-Video mit den Tränen

Die Spitzenpolitik feiert Weihnachten – auch FPÖ-Chef Herbert Kickl wendet sich mit einer Grußbotschaft via Facebook.

Am Heiligen Abend werden nicht nur Geschenke ausgepackt, sondern auch besinnliche Worte gefunden, vor allem von Spitzenpolitikern.

FPÖ-Chef Herbert Kickl meldet sich auf Facebook: "Liebe Österreicher, Weihnachten erinnert uns an die Geburt Jesu Christi und ist ein Fest der Hoffnung, der Liebe und des Friedens. Gerade in schwierigen Zeiten tragen wir alle unsere ganz persönlichen Sorgen und Verluste mit uns."

"Auch ich habe heuer schmerzlich erfahren, wie sehr das Vermissen eines geliebten Menschen weh tun kann. Diese Tage machen uns bewusst, dass es im Leben nicht um Macht, Geld oder Ruhm geht, sondern um ein gutes Herz. Füreinander da zu sein, einander zu trösten, zu vergeben und gemeinsam Freude wie Trauer zu teilen, ist das, was wirklich zählt", so Kickl weiter.

Trauer um Vater

"Auch für mich war es heuer kein einfaches Jahr. Der Verlust meines Vaters war ein tiefer Einschnitt. Und vor allem jetzt in diesen stillen Tagen vermisse ich ihn umso mehr", ringt der FPÖ-Chef mit den Tränen.

"Ich wünsche euch allen ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten, hoffnungsvollen Start ins neue Jahr", wünscht der 57-Jährige.