Weihnachten: Babler spielt "Quetschn", Schellhorn mit "Senkrechtstarter"

Welche Politikerinnen und Politiker an Weihnachten singen, wer musiziert und was kulinarisch auf den Tisch kommt. oe24 hat den Überblick.

Für Christian Stocker ist es das erste Weihnachtsfest im neuen Amt. Der Niederösterreicher feiert mit der Familie bei seiner Tochter in Wiener Neustadt. Sie darf auch entscheiden, was es zum Essen gibt.

Schon deutlich länger in seinem Amt ist Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Das Staatsoberhaupt und seine Frau Doris Schmidauer setzen auf bewährte Traditionen. „Den Heiligen Abend verbringen wir im kleinen Familienkreis, traditionellerweise gibt es kalte Platte mit Schinkenrollen und gefüllten Eiern", so die beiden gegenüber oe24. Und: "Der 26. Dezember ist ein besonderer Fixpunkt: Die Familie kommt und es gibt Truthahn."

Babler spielt die "Quetschn"

Auch für SPÖ-Chef Andreas Babler wird es das erste Weihnachten im neuen Amt. Der Vizekanzler setzt sich am Vormittag ans Spendentelefon bei "Licht ins Dunkel". "Danach freue ich mich auf eine ruhige Zeit mit meiner Familie. Eine wichtige Familientradition ist das gemeinsame „Stille Nacht“-Singen, ich werde das dann auch wieder mit der Ziehharmonika begleiten", so Babler zu oe24. Serviert wird an Weihnachten eine Rindsroulade.

NEOS-Chefin und Neo-Außenministerin Beate Meinl-Reisinger verbringt Weihnachten auch heuer wieder mit der Familie in Bad Aussee. Der Speiseplan wurde noch nicht festgezurrt, als Favorit gilt allerdings Wild.

Kickl in der Lugner City, Gewessler mit Gemüse-Mayonnaise-Salat

FPÖ-Chef Herbert Kickl verbringt die Feiertage im Kreise der Familie. "An einem der Tage zuvor besuchen wir meine Mutter in Kärnten und am 24.12. werde ich auch bei der „Freiheitlichen Weihnacht“ in der Lugner City sein. Dort treffe ich Menschen, die zu Weihnachten ansonsten allein wären, denen es im Leben nicht so gut geht und denen wir eine kleine Freude bereiten wollen", so der FPÖ-Chef gegenüber oe24.

Zur Bescherung werden dann auch Weihnachtslieder gesungen und das "Vater Unser" gebetet. Aber: "Mitsingen tue ich nur im Gedanken, weil mir das Gesangstalent leider fehlt". Wenn es das Wetter zulässt, stehen auch Aktivitäten am Berg auf dem Programm. Zum Essen gibt es Hendl im Backrohr, Kickl höchstpersönlich gibt dabei den "Küchen-Chef".

Die neue Grünen-Chefin Leonore Gewessler feiert Weihnachten "ganz klassisch: mit einem geschmückten Weihnachtsbaum, Musik und gutem Essen". Zuvor ist sie noch bei Licht ins Dunkel, ehe sie mit ihrem Mann zur Familie in die Steiermark fährt. „Ich freue mich schon auf den Gemüse-Mayonnaise-Salat meiner Mama. Außerdem hoffe ich heuer auf Raclette", so die Grünen-Chefin zu oe24.

Rosenkranz lässt sich von seiner Frau überraschen

Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) verbringt Weihnachten im Kreise seiner Familie. Und was gibt's zum Essen? "Da lasse ich mich von meiner Frau überraschen, die, ganz beiläufig erwähnt, eine hervorragende Köchin ist", so der Parlamentschef gegenüber oe24.

Auch Peter Haubner (ÖVP), Zweiter Nationalratspräsident, feiert im Kreise seiner Familie. Zum Essen gibt es - wie auch schon in den Vorjahren - Salzburger Würstelsuppe.

„Vor dem Weihnachtsabend besuche ich mit meinem Enkelsohn den Christkindlmarkt, anschließend feiern wir im Kreise der Familie. Mein Schwiegersohn überrascht mit einem köstlichen Weihnachtsmenü", erklärte die Dritte Nationalratspräsidentin, Doris Bures (SPÖ), auf oe24-Anfrage.

Bei den Plakolms wird musiziert und gesungen

Bei Familienministerin Claudia Plakolm (ÖVP) wird es an Heiligabend musikalisch. Neben Bratwürstel und Sauerkraut wird traditionell gemeinsam gesungen, musiziert und die Christmette besucht.

Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner verbringt Weihnachten mit der Familie in Oberösterreich. "Kulinarisch gibt es in diesem Jahr eine Neuerung: Es wird Schweinsbraten serviert, nachdem es bisher traditionell eine kalte Platte mit hausgemachten, heimischen Produkten gab – eine Familientradition, die an ihre Großeltern erinnert, die eine Fleischhauerei betrieben haben", heißt es aus Holzleitners Büro.

Schellhorn mit "Senkrechtstarter"

Bei Deregulierungsstaatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) gibt es an Weihnachten seinen "stadtbekannten 'Senkrechtstarter' (Gans) mit Serviettenknödel, Rotkraut und Linsen". Er wird den Tag "allein oder mit Freunden" verbringen.

Umweltschutzminister Norbert Totschnig (ÖVP) feiert Weihnachten mit seiner Familie in Osttirol. "Wir genießen die gemeinsame Zeit in der Natur, gehen Ski fahren und rodeln", so der Minister zu oe24. Und: "Bei uns gibt es ein traditionelles Tiroler Weihnachtsessen: Einbrennsuppe, Milchmus und gekochte Hauswürste mit Sauerkraut."

Auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) ist an Weihnachten für die "Licht ins Dunkel"-Aktion, bei der auch zahlreiche Soldaten im Telefondienst sind, im Einsatz. Was am Weihnachtsabend auf den Tisch kommt, entscheidend übrigens Tanners Tochter. Die Bescherung wird ganz klassisch im Kreis der Familie mit Weihnachtsliedern vor dem Christbaum gefeiert.

Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) feiert Heiligabend mit ihrer Familie. Zum Essen wird es bei der SPÖ-Politikerin ein Raclette geben.

Königsberger-Ludwig spielt Gitarre

Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) feiert zu Hause mit ihrem Mann, Kindern, Schwiegertöchtern und Enkelkindern. Insgesamt ist man zu 9. "Traditionell gibt es für die Erwachsenen Karpfen mit Erdäpfelsalat und für die Kinder Schnitzerl mit Pommes", so die SPÖ-Politikerin. Und natürlich dürfen Weihnachtskekse nicht fehlen, aber auch nicht der Weihrauch im Duftlamperl. Am Heilig Abend singen wir vor dem Christbaum: Auf jeden Fall Stille Nacht, Heilige Nacht und ich spiele mit der Gitarre." Wenn sie dann alleine mit ihrem Mann ist, "dann trink ich ein Schluckerl Eierlikör und zwar in einem Glas mit Goldrand, das noch von der Oma meines Mannes ist." Dazu genießt sie dann auch noch das ein oder andere "Kekserl".

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) wird am 24. auch bei der "Licht ins Dunkel"-Aktion sein. Anschließend verbringt der die Feiertage im Kreise seiner Familie.

Für Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt (SPÖ) geht es an Weihnachten mit der Familie nach Salzburg und Linz. An Heiligabend gibt es traditionell Würstelsuppe, am 25. dann einen Truthahn.

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) setzt an Weihnachten auf "echte Familienzeit". Gefeiert wird zu Hause, "für mich der schönste Ort, um die Feiertage bewusst ruhig zu verbringen", so der Minister zu oe24. Neben seiner Ehefrau und den beiden Söhnen darf natürlich auch der Hund der Familie, Tobi, mitfeiern. Und: "Heuer gibt’s Fondue, ganz klassisch, so wie ich es selbst von klein auf kenne."

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) verbringt Weihnachten mit seiner Frau bei seinen Eltern in Salzburg. "Die Hauptspeise kenne ich noch nicht, als Nachspeise jedenfalls Baumkuchen", so der Minister zu oe24.

Marterbauer entscheidet spontan

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) feiert Weihnachten mit seiner Frau und den beiden erwachsenen Kindern in Wien oder im Waldviertel. Das wird erst kurzfristig entschieden. Auf den Tisch kommt jedenfalls traditionellerweise ein gekochter Waldviertler Karpfen.

Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) wird an Weihnachten im Burgenland mit der Familie sowie Freundinnen und Freunden sein. Beim Essen gibt es keine feste Tradition. "Jedes Jahr etwas anderes", so die SPÖ-Ministerin.

Digitalisierungs-Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) feiert Heiligabend mit seinen Eltern in Wien. Kulinarisch wird es "traditionell Raclette" geben.

Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) verbringt Weihnachten mit ihrer Tochter und den Eltern. "Bei uns kommen traditionell Entenkeulen mit Rotkraut und Waldviertler Knödeln auf den Tisch. Zu unseren festen Bräuchen gehören das gemeinsame Lesen des Weihnachtsevangeliums, gemeinsames Musizieren und der Besuch der Mette. Und natürlich wird auch gesungen – das gehört für uns einfach zu Weihnachten dazu", so die ÖVP-Politikerin zu oe24.

Auch Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) singt an Weihnachten die "Klassiker". Zelebriert wird mit der Familie in Wien. Zum Essen gibt es Fisch.

Finanz-Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP): "Ich verbringe Weihnachten im Kreise meiner Familie zu Hause bei uns in der Steiermark." In der Regel wird es Brötchen oder eine kalte Platte geben.