Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Mega-Blackout! Baden bei Wien sitzt im Dunkeln
© Getty

Stromausfall

Mega-Blackout! Baden bei Wien sitzt im Dunkeln

08.02.26, 18:04 | Aktualisiert: 08.02.26, 21:25
Teilen

In weiten Teilen von Baden ist am Sonntag der Strom ausgefallen. Die Wiener Netze arbeiten unter Hochdruck an der Behebung des Schadens. 

Seit exakt 16.33 Uhr herrscht in großen Gebieten von Baden Stillstand. Laut der aktuellen Störungskarte der Wiener Netze ist rund die Hälfte des Stadtgebiets von dem Ausfall betroffen. Zahlreiche Haushalte und Betriebe sitzen am späten Nachmittag plötzlich ohne elektrische Versorgung da.

Stadtpolizei mahnt zur Ruhe

Die Stadtpolizei Baden reagierte schnell auf die Situation und informierte die Bürger via Facebook über den Stand der Dinge. „Die zuständigen Stellen arbeiten bereits an der Behebung der Störung. Bitte bewahrt Ruhe – solche Ausfälle lassen sich in der Regel schnell lokalisieren und beheben“, hieß es in dem offiziellen Statement. Die Exekutive ist bemüht, die Bevölkerung zu beruhigen, während die Techniker nach der Ursache suchen.

Strom wieder zurück

Um 19:38 Uhr hatte ein Teil von Baden wieder Strom. Die restlichen Kunden aus Baden hatten wieder ab 20:33 Uhr Strom. Laut den Wiener Netzen war ein technisches Gebrechen schuld am Stromausfall.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen