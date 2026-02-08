Mega-Blackout! Baden bei Wien sitzt im Dunkeln

In weiten Teilen von Baden ist am Sonntag der Strom ausgefallen. Die Wiener Netze arbeiten unter Hochdruck an der Behebung des Schadens.

Seit exakt 16.33 Uhr herrscht in großen Gebieten von Baden Stillstand. Laut der aktuellen Störungskarte der Wiener Netze ist rund die Hälfte des Stadtgebiets von dem Ausfall betroffen. Zahlreiche Haushalte und Betriebe sitzen am späten Nachmittag plötzlich ohne elektrische Versorgung da.

Stadtpolizei mahnt zur Ruhe

Die Stadtpolizei Baden reagierte schnell auf die Situation und informierte die Bürger via Facebook über den Stand der Dinge. „Die zuständigen Stellen arbeiten bereits an der Behebung der Störung. Bitte bewahrt Ruhe – solche Ausfälle lassen sich in der Regel schnell lokalisieren und beheben“, hieß es in dem offiziellen Statement. Die Exekutive ist bemüht, die Bevölkerung zu beruhigen, während die Techniker nach der Ursache suchen.

Strom wieder zurück

Um 19:38 Uhr hatte ein Teil von Baden wieder Strom. Die restlichen Kunden aus Baden hatten wieder ab 20:33 Uhr Strom. Laut den Wiener Netzen war ein technisches Gebrechen schuld am Stromausfall.