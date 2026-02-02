Trend-Routine: Deshalb sollten Sie „Heiße Zitrone“ nicht jeden Morgen trinken

Ein Glas heiße Zitrone am Morgen gilt als gesunder Ersatz für Kaffee, doch der Trend hat seine Schattenseiten.

Ein Glas warmes Wasser, eine halbe Zitrone auspressen, fertig ist die angeblich gesunde Morgenroutine. Heiße Zitrone gilt als sanfter Wachmacher und als perfekter Start in den Tag. Klingt gut, ist aber leider nicht ganz so harmlos, wie viele denken.

Tatsächlich kann das tägliche Zitronenwasser am Morgen Ihrem Körper mehr schaden als nützen.

Der Trend: Heiße Zitrone statt Kaffee

Viele Menschen starten inzwischen bewusst ohne Kaffee in den Tag. Stattdessen wird Wasser erhitzt und mit frischem Zitronensaft gemischt. Die Idee dahinter: Der Körper soll „entsäuert“, der Stoffwechsel angekurbelt und das Immunsystem unterstützt werden.

Das Problem: Für diese Effekte gibt es kaum belastbare Belege. Was es aber sehr wohl gibt, sind bekannte Nebenwirkungen, vor allem, wenn Sie die heiße Zitrone wirklich jeden Morgen trinken.

So kann der tägliche Konsum dem Körper sogar schaden:

Zitronensaft enthält viel Säure. Genau diese Säure greift den Zahnschmelz an und zwar schon nach kurzer Zeit. Wenn Sie morgens als Erstes ein Glas heiße Zitrone trinken, sind Ihre Zähne besonders empfindlich. Der Speichelfluss ist nach dem Aufstehen noch reduziert, der natürliche Schutzfilm auf den Zähnen also schwächer.

Das kann langfristig zu:

empfindlichen Zähnen

höherem Kariesrisiko

sichtbarer Abnutzung des Zahnschmelzes

führen.

Besonders kritisch wird es, wenn Sie danach direkt zur Zahnbürste greifen. In diesem Moment ist der Zahnschmelz durch die Säure aufgeweicht und wird beim Putzen zusätzlich abgetragen.

Heiße Zitrone kann Sodbrennen fördern

Zitrone auf nüchternen Magen ist für viele Menschen schlicht zu aggressiv.

Die Säure kann die Magenschleimhaut reizen und:

Sodbrennen

Magendruck

Brennen im Magen

auslösen oder verstärken, besonders dann, wenn Sie ohnehin sensibel reagieren.

Mögliche Auswirkungen auf die Haut

Bei möglichen Nebenwirkungen der heißen Zitrone wird häufig nur an Magen oder Zähne gedacht. Dabei kann sich eine dauerhaft sehr säurehaltige Morgenroutine auch indirekt auf die Haut auswirken. Entzündliche Hautveränderungen treten nicht ausschließlich im Gesicht auf. Auch der obere Rücken, die Schultern und der Brustbereich zählen zu typischen Arealen, da sich dort besonders viele Talgdrüsen befinden.

Wichtig ist die Einordnung: Heiße Zitrone verursacht keine Akne im klassischen medizinischen Sinn. Dennoch kann die regelmäßige Kombination aus Zitronensäure und einer insgesamt hohen Vitamin-C-Zufuhr bei empfindlichen Menschen Entzündungsprozesse im Körper begünstigen.

Mögliche Anzeichen können sein:

entzündete, gerötete Pickel

druckempfindliche Hautstellen

schmerzhafte Unreinheiten

vermehrtes Auftreten am oberen Rücken, an Schultern oder im oberen Brustbereich

Trend ja, aber bitte mit Maß

Heiße Zitrone ist kein Wundermittel. Und vor allem ist sie keine ideale tägliche Morgenroutine. Manchmal ist der unspektakulärste Start in den Tag eben doch der gesündeste:Ein Glas warmes Wasser reicht völlig aus.