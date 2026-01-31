Gut gefüllt! Die besten herzhaften Strudelrezepte

Gut gewickelt, aromatisch gefüllt, hat man Strudel am liebsten. Die herzhaften Varianten kommen ab sofort öfter auf unsere Teller. Man will sich ja nichts entgehen lassen!
Gemüsestrudel mit Kresse-Dip
ZUTATEN FÜR 1 STRUDEL
Für den Strudelteig:
- 100 g Weizenmehl und zum Arbeiten,
- 50 g Dinkelmehl,
- Salz,
- 2 1/2 EL Pflanzenöl,
- 1 TL Weißweinessig
Für die Strudelfüllung:
- 400 g festkochende Erdäpfel,
- 2 Karotten,
- 400 g Brokkoli,
- 80 g Taleggio,
- 1/2 Handvoll gehackte Petersilie,
- 2 Eier,
- 2 EL Obers,
- 80 g Frischkäse,
- Pfeffer,
- geriebener Muskat,
- 60 g flüssige Butter,
- 2 EL Semmelbrösel oder nach Bedarf
Außerdem:
- 200 g Joghurt,
- Salz,
- Pfeffer,
- 1 TL Zitronensaft,
- 1/2 Kästchen Kresse
ZUBEREITUNG * MITTEL * 2 H 50 MIN
- Für den Strudel beide Mehle in eine Schüssel sieben. Mit 50 ml Wasser, Salz, 2 EL Öl und Essig zu einem glatten Teig verkneten. Bei Bedarf noch etwas Mehl oder Wasser einarbeiten. Zur Kugel formen, mit übrigem Öl bestreichen und abgedeckt ca. 1 Stunde ruhen lassen.
- Inzwischen die Erdäpfel schälen, klein würfeln und in kochendem Salzwasser in 10–15 Minuten bissfest garen. Anschließend abgießen und abtropfen lassen. Karotten schälen, Brokkoli putzen und in Röschen teilen. Karotten in Salzwasser in 5–7 Minuten, Brokkoli in 3–4 Minuten bissfest blanchieren. Dann abgießen und kurz abkühlen lassen.
- Erdäpfel und Gemüse in eine Schüssel geben. Käse entrinden, klein würfeln und mit der Petersilie zufügen. Eier mit Obers und Frischkäse verquirlen und untermengen. Alles mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Den Backofen auf 200 °C Heißluft vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen.
- Den Strudelteig auf einem großen, bemehlten Küchentuch ausrollen und mit dem Handrücken zu einem möglichst dünnen Rechteck ausziehen. Mit etwas Butter bestreichen und mit den Bröseln bestreuen, dabei ringsum einen ca. 2 cm breiten Rand frei lassen.
- Füllung darauf verteilen, die Teigränder nach innen umschlagen und alles mithilfe des Tuches zu einem Strudel aufrollen. Diesen mit der Naht nach unten auf das Backblech legen. Mit der übrigen Butter bestreichen und im vorgeheizten Ofen in ca. 35 Minuten goldbraun backen. 6.Inzwischen das Joghurt mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft glatt rühren. Kresse vom Beet schneiden, bei Bedarf abbrausen, trockentupfen und zu 2/3 untermischen.
- Strudel aus dem Ofen nehmen und etwas abkühlen lassen. In Stücke schneiden, mit 2 EL Joghurtdip auf Tellern anrichten und mit der restlichen Kresse garniert servieren. Übrigen Dip separat dazu reichen.
Thunfischstrudel mit Harissa, grünen Bohnen und Ei
ZUTATEN FÜR 2 STRUDEL
Für den Teig:
- 300 g Mehl und zum Arbeiten,
- 1 Ei,
- 1 Prise Salz,
- 2 EL Apfelessig,
- 3 EL Pflanzenöl und zum Bestreichen
Für die Füllung:
- 200 g grüne Bohnen,
- Salz,
- 6 Eier,
- 400 g Thunfisch Natur aus der Dose,
- 80 g getrocknete Paradeiser in Öl,
- 1 rote Paprika,
- 1 Handvoll Koriandergrün,
- 1 Handvoll Petersilie,
- 3 EL Harissa,
- 40 g zerlassene Butter,
- 60 g Semmelbrösel,
- 1 Eigelb,
- 2 EL Milch,
- 2 Stängel Thymian
ZUBEREITUNG * MITTEL * 1 H 55 MIN
- Aus Mehl, Ei, Salz, Essig und Öl mit ca. 150 ml lauwarmem Wasser einen glatten Teig kneten. Nach Bedarf noch etwas Wasser oder Mehl ergänzen. Zu einer Kugel formen, mit Öl bestreichen und abgedeckt ca. 30 Minuten ruhen lassen.Den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen.
- Für die Füllung die Bohnen abbrausen, putzen und in Salzwasser ca. 5 Minuten blanchieren, abschrecken und abtropfen lassen. Eier ca. 6 Minuten kochen, abschrecken und pellen. Thunfisch und Paradeiser abtropfen lassen, Paradeiser fein hacken und Thunfisch zerpflücken. Paprika putzen, entkernen, abbrausen und klein würfeln. Kräuter abbrausen, Blätter abzupfen und hacken. Thunfisch, Paradeiser, Paprika und Kräuter vermengen und mit Harissa und Salz abschmecken.
- Teig halbieren und jeweils auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen. Auf ein leicht bemehltes Küchentuch legen und hauchdünn ausziehen. Mit zerlassener Butter bestreichen. Das untere Drittel mit den Bröseln bestreuen, dabei einen schmalen Rand frei lassen und etwas Thunfisch darauf geben. Mit der Hälfte der Eier und Bohnen belegen und mit Thunfisch bedecken. Den Strudel mithilfe des Tuches so aufrollen, dass die Naht unten liegt. Die Enden gut zusammendrücken. Auf diese Weise zwei Strudel formen.
- Beide Strudel auf das Backblech legen. Eigelb mit Milch verrühren und auf die Strudel streichen. Mit abgestreiften Thymianblättchen bestreuen. Im Ofen ca. 30 Minuten goldbraun backen. Herausnehmen, in Scheiben schneiden und servieren.
Spinat-Erdäpfel-Strudel mit Feta & Schnittlauchsauce
ZUTATEN FÜR 2 STRUDEL
Für die Strudelfüllung:
- 500 g Blattspinat,
- 500 g vorwiegend festkochende Erdäpfel,
- 200 g Karotten,
- 2 Stangen Staudensellerie,
- 3 Schalotten,
- 1 Knoblauchzehe,
- 2 EL Rapsöl,
- Salz,
- Pfeffer,
- 1 Msp. Muskatnuss,
- 1 Msp. Cayennepfeffer,
- 200 ml Gemüsefond,
- 60 g Butter,
- 4 Blätter Strudelteig (je ca. 30 x 40 cm),
- 200 g Feta
Für die Schnittlauchsauce:
- 1 Handvoll Schnittlauch,
- 100 g Naturjoghurt,
- 2 EL Zitronensaft,
- Salz,
- weißer Pfeffer
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 10 MIN
Für den Strudel den Spinat verlesen, waschen, putzen und trockenschleudern. Erdäpfel schälen, waschen und in kleine Würfel schneiden. Karotten schälen, längs vierteln oder halbieren und in Scheiben schneiden. Sellerie putzen, waschen und in kleine Würfel schneiden.
Schalotten und Knoblauch abziehen, fein würfeln und in einem Topf in heißem Öl glasig schwitzen. Erdäpfel und Gemüse zugeben und 4–5 Minuten mitgaren, dabei immer wieder wenden. Mit Salz, Pfeffer, Muskat und Cayennepfeffer würzen. Gemüsefond angießen und alles unter gelegentlichem Wenden 6–8 Minuten garen. Spinat zugeben und zusammenfallen lassen. Mischung vom Herd nehmen und abkühlen lassen.
- Den Backofen auf 210 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen.
- Butter schmelzen. Strudelteigblätter auf einer Arbeitsfläche ausbreiten, dünn mit Butter bepinseln und je 2 Blätter aufeinanderlegen. Mit jeweils der Hälfte der Gemüsemasse belegen, dabei rundherum einen 2 cm freien Rand lassen. Feta in kleine Würfel schneiden und auf das Gemüse streuen.
- Den linken und rechten Teigrand nach innen einklappen und die Strudel von der unteren Seite her aufrollen. Mit der Nahtseite nach unten auf das Backblech legen und mit übriger flüssiger Butter einstreichen. Im vorgeheizten Backofen ca. 25 Minuten goldbraun backen. 6.Inzwischen für die Sauce den Schnittlauch abbrausen, trockenschütteln und in feine Röllchen schneiden. Joghurt mit der Hälfte vom Schnittlauch glatt rühren. Mit Zitronensaft, Salz und weißem Pfeffer abschmecken.
- Fertige Strudel noch warm in Scheiben schneiden und mit der Sauce servieren.
Kürbis-Pekannuss-Strudel
ZUTATEN FÜR 1 STRUDEL
- 1 kg Kürbisfruchtfleisch,
- 1 EL Pflanzenöl,
- 2 EL Ahornsirup,
- 2 TL Zimtpulver,
- 140 g brauner Zucker und zum Bestreuen,
- 100 g gemahlene Mandeln,
- 100 g Weißbrotbrösel,
- 1 Ei,
- 1 Msp. geriebene Muskatnuss,
- 100 g geröstete Pekannüsse,
- 6 Blätter Filoteig,
- 80 g flüssige Butter,
- 1 Eigelb zum Bestreichen
ZUBEREITUNG * MITTEL * 2 H
- Den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen. Kürbisfruchtfleisch in Spalten schneiden, auf dem Backblech verteilen und mit Öl bepinseln. Mit Ahornsirup beträufeln, mit 1/2 TL Zimt bestreuen und im vorgeheizten Ofen 35–45 Minuten backen, bis der Kürbis weich ist. Etwas auskühlen lassen, fein pürieren und das Kürbispüree in eine Schüssel geben. Zucker, Mandeln, Brotbrösel, Ei, restlichen Zimt und Muskat dazugeben und alles gut vermischen.
- Den Backofen auf 160 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen. Pekannüsse hacken und 2 EL davon beiseitelegen. Ein Filoteigblatt auf der Arbeitsfläche auslegen, mit flüssiger Butter bestreichen, mit etwas Zucker und gehackten Pekannüssen bestreuen.
- Ein zweites Teigblatt auflegen, wieder mit Butter bestreichen und mit braunem Zucker und Pekannüssen bestreuen. So fortfahren, bis alle Teigblätter verbraucht sind. Kürbisfüllung als Streifen im unteren Drittel längs auf die Teigblätter geben, dabei unten und an den Seiten einen ca. 2,5 cm breiten Rand frei lassen.
- Die Teigenden einschlagen, den Strudel vorsichtig aufrollen und mit der Naht nach unten auf das Blech legen. Eigelb mit 1 EL Wasser verquirlen, den Strudel damit bestreichen, mit den beiseitegelegten Pekannüssen und etwas braunem Zucker bestreuen und im Ofen ca. 40 Minuten goldbraun backen. Strudel etwas abkühlen lassen und lauwarm oder kalt in Stücke geschnitten servieren. Nach Belieben Ahornsirup zum Beträufeln dazu reichen.
Filoteig-Strudel mit Gulasch und Krautsalat
ZUTATEN FÜR 1 STRUDEL
- 10 Blätter Filoteig,
- 50 g geschmolzene Butter,
- 1 kg Rindergulasch vom Vortag,
- 1 TL Kümmelsamen,
- 1 TL Fenchelsamen,
- 80 g Bauchspeck,
- 1 kleiner Kopf Weißkraut,
- Salz,
- 1 Prise Zucker,
- 50 ml Orangensaft,
- 3 EL Weißweinessig,
- 4 EL Olivenöl
ZUBEREITUNG * LEICHT * 60 MIN
- Den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Filoteigblatt auf ein mit Backpapier belegtes Backblech geben und mit Butter bepinseln. Das nächste Blatt auflegen und den Vorgang wiederholen, bis 10 Schichten entstanden sind.
- Das Gulasch am unteren Ende längs auf den Teig auftragen. Dabei etwa 5 cm Platz zum Rand lassen. Die seitlichen Ränder einschlagen und alles eng aufrollen, sodass die Naht nach unten auf dem Backblech liegt. Mit der restlichen Butter bepinseln und mit dem Kümmel sowie den Fenchelsamen bestreuen. Im Ofen für 30 Minuten backen.
- Inzwischen den Bauchspeck in kleine Würfel schneiden und in einer beschichteten Pfanne knusprig auslassen. Zur Seite ziehen und abkühlen lassen.
- Das Weißkraut von den äußeren Blättern befreien, vierteln, den Strunk entfernen und das Kraut in sehr feine Streifen schneiden. Mit Salz und Zucker in einer Schüssel kräftig durchkneten. Für 20 Minuten ziehen lassen, dann mit dem Orangensaft, dem Essig und dem Olivenöl marinieren. Den Strudel aus dem Ofen nehmen, in Stücke schneiden und zusammen mit dem Krautsalat servieren.
Guten Appetit!