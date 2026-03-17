Diese virale Zutat verwandelt langweiligen Salat in ein Highlight

Salat klingt gesund, aber oft auch ein bisschen langweilig. Dieser virale Food-Trick ändert das sofort: Knuspriger Feta im Reispapier sorgt für extra Crunch, viel Protein und macht aus jeder Bowl ein echtes Lieblingsgericht.

Sobald die Temperaturen steigen und der Sommer langsam anklopft, passiert bei vielen dasselbe: Salat wird plötzlich wieder zum Hauptgericht. Leicht, frisch, gesund - aber seien wir ehrlich: Oft auch ein bisschen… eintönig. Denn satt machen soll ein Gericht ja trotzdem. Und im besten Fall bringt der Lunch einen auch noch näher Richtung Sommerbody-Ziel, ohne dass man danach heimlich Snacks jagt. Die Lösung? Eine virale Zutat, die gerade überall auf TikTok & Co. auftaucht und Ihren Salat von „okay“ zu „warum hab ich das nicht früher gemacht?“ katapultiert: Knuspriger Feta im Reispapier.

Knusprig außen, cremig innen und voller Protein

Dieser Trick ist fast schon unfair einfach: Feta wird in Reispapier eingewickelt, gebacken und dadurch außen super crunchy, während er innen weich und cremig bleibt. Das Ergebnis? Ein Topping, das sich anfühlt wie Comfort Food, aber gleichzeitig ordentlich Protein liefert. Und genau das macht den Unterschied: Ihr Salat wird nicht nur spannender, sondern auch richtig sättigend.

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Die Zutaten:

Für den knusprigen Feta brauchen Sie:

2 Eier

4 Blätter Reispapier

1 Feta

Schwarzer & heller Sesam

Salz & Pfeffer

Zubereitung:

Feta vorbereiten: Eier verquirlen. Die Reispapierblätter darin einweichen und den Feta nacheinander darin einwickeln, bis er komplett umhüllt ist. Mit schwarzem und hellem Sesam bestreuen. Ab in den Ofen (oder Airfryer): Bei 200 °C etwa 15 Minuten backen, bis das Reispapier außen knusprig und goldbraun ist und der Feta innen schön weich wird. Einfach den knusprigen Feta auf Ihren Lieblingssalat legen, egal ob klassischer grüner Salat, Bowl mit Quinoa oder ein sommerlicher Mix mit Tomaten und Gurken.

Nicht jeder virale Food-Trend hält, was er verspricht - dieser schon.