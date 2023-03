Neue Ermittlungen im Kinderporno-Fall Teichtmeister

Bevor ein Prozesstermin feststeht, kann es noch eine Weile dauern.

Wien. Florian Teichtmeister ist gemäß seinen Verteidigern wieder verhandlungsfähig. Das hat das Landesgericht für Strafsachen Wien am Dienstag mitgeteilt. Der Grund, der am 8. Februar dazu geführt hat, dass der erste Verhandlungstermin abgesagt wurde, liege heute nicht mehr vor. Teichtmeister hatte nur einen Tag vorher den Gerichtstermin, zu dem Medien aus dem In- und Ausland angemeldet waren, wegen „Krankheit“ platzen lassen. Seither ist es ruhig um den Burgschauspieler geworden, der für seine Rolle als Kaiser Franz Joseph in der Sisi-Verfilmung „Corsage“ einst gefeiert wurde.

Prozesstermin steht noch nicht fest

Ermittlungen. Wann der Prozess allerdings wieder ins Rollen kommt, ist weiterhin nicht klar. „Laut Richter sind vorher noch weitere Ermittlungen in dem Fall notwendig“, sagt die Vizepräsidentin des Landesgerichtes, Christina Salzborn, zu ÖSTERREICH. Weitere Aspekte müssten berücksichtigt werden, die für eine Prozessaufnahme notwendig wären. Bevor kein Ergebnis vorliege, werde die Verhandlung auch nicht wieder ausgeschrieben werden.

Recht. Bekannt wurde am Dienstag ebenfalls, dass das Burgtheater in dem Fall Florian Teichmeister keine Akteneinsicht erhalten wird. Das Gericht sieht kein ausreichend begründetes rechtliches Interesse, wirtschaftliche Interessen würden für eine Einsicht nicht ausreichen.