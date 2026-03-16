Spargel-Check: Grün, Weiß oder Violett - Welcher ist wirklich der gesündeste?

Die Spargelsaison in Österreich steht bald in den Startlöchern und wir können es kaum erwarten, dass das edle Gemüse auf unserem Teller landet. Aber Spargel ist nicht gleich Spargel. Die Sorten unterscheiden sich nicht nur optisch und geschmacklich, sondern auch in ihrem Nährstoffgehalt.

Der Frühling steht vor der Tür und mit ihm das absolute kulinarische Highlight des Jahres: Die Spargelsaison! Traditionell lockt das edle Frühlingsgemüse von Ende März bis zum 24. Juni. Ob mit zartschmelzender Sauce Hollandaise, knackig vom Grill oder frisch im Salat, Spargel ist vielseitig und bei Groß und Klein beliebt. Doch vor dem Gemüseregal stellt sich jedes Jahr dieselbe Frage: Greifen wir zum klassischen weißen Spargel oder wagen wir uns an seine farbenfrohen Verwandten? Wer dabei auch gesundheitlich das Beste herausholen möchte, sollte besonders eine Sorte im Blick haben.

Spargel ist ein echtes Superfood

Egal, für welche Farbe Sie sich entscheiden, mit nur 50 Kalorien pro Portion (250 Gramm) dürfen Sie hier völlig ohne schlechtes Gewissen schlemmen. In Sachen Inhaltsstoffen gibt es allerdings ein paar Unterschiede:

Weißer Spargel

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Er wächst unter der Erde und erblickt nie das Sonnenlicht. Das macht ihn nicht nur blass, sondern sorgt auch für seinen unvergleichlich milden Geschmack. Er liefert jede Menge Kalium, Kalzium und Folsäure. Zudem enthält er reichlich Asparaginsäure, die unsere Nieren ordentlich auf Trab hält und stark harntreibend, und somit entgiftend, wirkt.

Grüner Spargel

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Anders als sein blasser Bruder wächst der grüne Spargel über der Erde. Die Belohnung für das Sonnenbad? Eine Extra-Ladung Chlorophyll! Das gibt ihm nicht nur seine saftige Farbe, sondern macht ihn zur absoluten Nährstoff-Bombe. Er hat mehr Eiweiß, mehr Eisen, mehr Magnesium und mehr Provitamin A als die weiße Variante.

Violetter Spargel

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Er ist die Rarität im Regal doch findet auch bei uns immer mehr Liebhaber. Wie er entsteht? Wenn die Köpfe des weißen Spargels kurz aus der Erde blitzen und Sonnenlicht schnappen, färben sie sich lila. Die Farbe verdankt er sogenannten Anthocyanen. Das sind extrem kraftvolle Antioxidantien, die unsere Zellen schützen und die wir sonst eher aus Superfoods wie Heidelbeeren oder Rotkohl kennen.

Grüner Spargel ist am gesündesten

Auch wenn alle drei Sorten Ihrem Körper extrem guttun, holt sich der grüne Spargel im Gesundheitsranking den ersten Platz. Durch die Sonnenenergie liefert er rund doppelt so viel Vitamin C wie der weiße Spargel. Wer sein Immunsystem im Frühling also richtig boosten und maximale Nährstoffe tanken will, packt sich die grünen Stangen auf den Teller.

Nicht nur die Gesundheit profitiert: Grüner Spargel ist auch für Koch-Muffel ideal. Im Gegensatz zum weißen Spargel müssen Sie hier meist nur das untere Drittel schälen. Das spart Zeit und schont die Nerven. Ob kurz angebraten, vom Grill oder sogar roh im Salat,der grüne Star ist extrem vielseitig.