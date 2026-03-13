Bärlauch sammeln in Wien: An diesen Spots werden Sie garantiert fündig

Es duftet wieder nach Knoblauch in Wiens Wäldern! Die Bärlauch-Saison ist offiziell eröffnet und verwandelt die Bundeshauptstadt in ein wahres Paradies für Feinschmecker. Wir verraten Ihnen, wo Sie in Wien die Körbe vollmachen können.

Bevor Spargel und Erdbeeren den Frühling kulinarisch dominieren, gehört die Bühne ganz ihm: dem Bärlauch. Der aromatische „wilde Knoblauch“ ist ein absoluter Alleskönner in der Frühlingsküche. Ob als cremige Suppe, würziges Pesto, in deftigen Strudeln oder einfach frisch aufs Butterbrot – die Möglichkeiten sind grenzenlos. Das Beste daran: In Wien wächst der Bärlauch an zahlreichen Orten in Hülle und Fülle, und Sie können ihn ganz einfach selbst pflücken, solange Sie ihn nicht mit giftigen Doppelgängern verwechseln.

Die besten Bärlauch-Spots in Wien

© Getty Images

Wiener Prater

Der Prater ist weit mehr als nur Hauptallee und Riesenrad. Wer den Trubel hinter sich lässt in die ruhigeren Nebenwege und tiefer ins Wäldchen abbiegt, wird belohnt. Hier verbergen sich oft unberührte, riesige Felder voller frischem Bärlauch. Ein echtes Paradies für Wildkräuter-Fans!

Augarten

Wer hat gesagt, dass man für frischen Bärlauch an den Stadtrand pilgern muss? Der Augarten beweist das Gegenteil. Mitten in der Stadt können Sie hier das Grüne Gold pflücken. Aber Achtung: Hier gilt das Prinzip „Der frühe Vogel fängt den Wurm“. Da die Location so zentral ist, ist der Andrang groß und die besten Stellen sind oft schnell abgeerntet. Schnell sein lohnt sich!

Wilhelminenberg

Sie wollen nicht lange suchen? Dann ab auf den Wilhelminenberg! Die Anreise ist super entspannt: Einfach in den Bus 46A oder 46B hüpfen und hinauffahren. Direkt neben dem Schloss, in der Nähe des Parkplatzes, ist es nicht zu übersehen. Gleich am Wegesrand erstrecken sich hier üppige Bärlauchfelder, die nur darauf warten, gepflückt zu werden.

Pötzleinsdorfer Schlosspark

© Getty Images

Ein Ausflug nach Währing lohnt sich im Frühling doppelt. Der ohnehin schon wunderschöne Pötzleinsdorfer Schlosspark verwandelt sich jetzt in ein duftendes Bärlauch-Meer. Unser Tipp: Folgen Sie einfach den Wegweisern in Richtung „Frauenpfad“, oder schließen Sie die Augen und lassen Sie sich ganz einfach von Ihrer Nase leiten.

Jubiläumswarte

Die Gegend rund um die Jubiläumswarte ist der perfekte Spot für alle, die das Bärlauchsammeln mit einer kleinen Frühlingswanderung kombinieren wollen. Der Stadtwanderweg 4 führt Sie direkt an der Warte vorbei. Ihre Belohnung: Eine dicke Ausbeute an Wildknoblauch UND ein atemberaubender Panoramablick über ganz Wien.

Lainzer Tiergarten

Der Klassiker für Familienausflüge eignet sich auch hervorragend für die Kräuterjagd! Im Lainzer Tiergarten sprießt der Bärlauch besonders ordentlich. Wer etwas abseits der breiten Trampelpfade die Augen offenhält, wird hier garantiert fündig. Perfekt, um nach einem ausgiebigen Spaziergang mit einem Rucksack voller Pesto-Zutaten nach Hause zu kommen.

Schlosspark Schönbrunn

Nicht nur Touristen und Sisi-Fans kommen hier auf ihre Kosten, sondern auch echte Foodies. Machen Sie sich auf den Weg hinauf zur Gloriette und spazieren Sie in die dahinterliegenden Waldgebiete. Sobald Ihnen der typische Knoblauchduft in die Nase steigt, wissen Sie: Sie sind am Ziel. Ein wahrhaft kaiserlicher Spot zum Sammeln!