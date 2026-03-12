Sushi Push Pops: Den viralen TikTok-Trend gibt’s jetzt auch in Wien

Sushi, das man einfach nach oben drücken kann: Auf TikTok sorgt der sogenannte Sushi Push Pop gerade für Millionen Views. Der Snack steckt in einer Röhre und wird Stück für Stück nach oben gepusht – perfekt für Sushi to go.

Wenn ein Food-Trend auf TikTok durchstartet, dauert es meist nicht lange, bis er auch im echten Leben auftaucht. Aktuell sorgt ein ziemlich ungewöhnliches Konzept für Millionen Views: Sushi Push Pops.

Sushi, aber make it Streetfood

Die Idee dahinter ist so simpel wie genial. Statt klassischer Rollen landet Sushi in einer Röhre, die ein bisschen an ein Eis am Stiel erinnert. Mit einem kleinen Stab wird das Sushi von unten nach oben „gepusht“ - Bissen für Bissen. Das Ergebnis: Sushi, das man unterwegs essen kann, ohne dass Reis und Füllung auseinanderfallen. Kein Wunder also, dass TikTok gerade ein bisschen besessen davon ist.

In Wien bisher nur an einer Adresse

Wer den Trend in Wien ausprobieren möchte, hat derzeit eine einzige Anlaufstelle. Das Lokal Konbini auf der Landstraßer Hauptstraße bietet die viralen Sushi Push Pops bereits an. Allerdings hat der Snack auch seinen Preis: 9,90 Euro kostet ein Push Pop. Für ein paar Minuten TikTok-tauglichen Sushi-Spaß ist das nicht gerade ein Schnäppchen, aber Food-Trends waren selten die günstigste Art zu essen.

Konkurrenz ist schon unterwegs

Ganz allein bleibt Konbini mit der Idee aber wohl nicht lange. Im ersten Bezirk soll bald ein neues Lokal namens Pushi Sushi eröffnen, das sich ebenfalls auf Sushi Push Pops spezialisiert. Wann genau das Lokal aufmacht und wo genau ist aktuell allerdings noch nicht bekannt.

Der Erfolg der Sushi Push Pops zeigt einmal mehr, wie stark Social Media mittlerweile bestimmt, was plötzlich auf unseren Tellern landet. Der Snack sieht aus wie ein Gadget und genau deshalb will ihn plötzlich jede:r probieren. Ob sich der Trend langfristig durchsetzt oder nur ein kurzer TikTok-Hype bleibt, wird sich zeigen.