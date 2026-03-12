Alles zu oe24VIP
Gratis-Eis zum Saisonstart: Diese Wiener Gelateria verschenkt Kugeln
Saison ist eröffnet!

Gratis-Eis zum Saisonstart: Diese Wiener Gelateria verschenkt Kugeln

12.03.26, 10:30
Die Temperaturen steigen, die Tage werden länger – und damit beginnt auch wieder die heiß ersehnte Eissaison. In Wien öffnen dieser Tage zahlreiche Gelaterien ihre Türen für den Frühling. Eine besondere Aktion wartet dabei auf alle Eisfans in der Leopoldstadt: Eine Gratis-Kugel zum Saisonstart.

Bei Leones Gelato setzt man auf italienisches Handwerk. Das Eis wird nach traditioneller Rezeptur hergestellt – mit frischen, natürlichen Zutaten und ganz ohne künstliche Zusatzstoffe.

Neben beliebten Klassikern wie Pistazie, Haselnuss oder Stracciatella finden sich auch immer wieder kreative Sorten auf der Karte. Das Sortiment wird regelmäßig angepasst und sorgt so für Abwechslung in der Vitrine.

Erste Filiale bereits geöffnet

Die Filiale in der Lange Gasse 78 in der Josefstadt ist bereits seit Freitag, 6. März, in die Saison gestartet. Dort werden klassische Sorten wie Vanille oder Haselnuss ebenso angeboten wie fruchtige vegane Sorbets.

Gratis-Kugel zum Saisonauftakt

Der zweite Standort in der Bruno-Marek-Allee 21 in der Leopoldstadt startet am Freitag, 13. März, in die neue Eiszeit. Zwar war der Salon auch im Winter geöffnet, doch ab diesem Datum gibt es wieder das komplette Sommer-Sortiment.

Zum Saisonauftakt wartet zudem eine kleine Überraschung: Am Eröffnungstag erhalten alle Besucher eine Kugel Fior di Latte oder veganes Kokoseis gratis. Ein süßer Anlass also, um die neue Eissaison in Wien offiziell einzuläuten.

