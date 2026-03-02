Verletztes Fischotterbaby lief Frau nach

Das Tier namens "Herimine" hatte mehrere Schnittverletzungen.

In der Eulen- und Greifvogelstation (EGS) Haringsee im Bezirk Gänserndorf wird derzeit ein verletztes Fischotterbaby aufgepäppelt. Das Jungtier war einer Frau in Kilb (Bezirk Melk) auf der Straße nachgelaufen. Die Mutter der Retterin ist Veterinärmedizinerin und stellte bei einer umgehenden Untersuchung mehrere Schnittverletzungen und eine skalpierte Zehe bei "Hermine" fest. Nach der Versorgung der Wunden wurde das Fischotterbaby in die EGS gebracht.

"Die Verletzungen sind mittlerweile schön verheilt, 'Hermine' ist erfreulicherweise putzmunter. Leider wissen wir nicht, wo ihre Familie ist bzw. warum sie verwaist war", betonte EGS-Leiter Hans Frey. "Sobald sie etwas besser schwimmen kann, werden wir daher versuchen, sie mit etwas älteren Artgenossen zu vergesellschaften." Später soll das Jungtier wieder in die Natur entlassen werden. Die Chancen für "Hermine" dürften gut stehen. "Mittlerweile ist sie schon einige Wochen alt. Sie frisst bereits brav festes Futter und wird täglich kräftiger", konstatierte Frey.