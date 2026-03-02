Kunstquartier Meidling geht in Tröpferlbad

Seit mehr als 15 Jahren ist das Kunstquartier in Meidling ein Treffpunkt für rund 90 Künstlerinnen und Künstler. Doch das Gebäude muss geräumt werden. Direkt gegenüber gibt es ein ehemaliges Tröpferlbad, in das ein Teil der Kunstschaffenden übersiedeln kann.

Der Künstler Rafael Lippuner packt bereits seine Sachen. Vor allem der Austausch mit den rund 90 anderen Kunstschaffenden im Haus hat ihm viel bedeutet. „Was einfach extrem wertvoll ist für die eigene Arbeit, ist, dass man immer wieder so kleine Inputs kriegt, die man gar nicht planen kann“, schilderte Lippuner gegenüber „Wien heute“.

Bis Ende März muss das Kunstquartier in der Aichholzgasse 51-53 in Meidling geräumt werden. Die Immobilienfirma „Liv GmbH“ hat das Haus gekauft. „Das bestehende Bürogebäude samt Hofverbauung wird abgerissen, und es entsteht ein Neubau mit überwiegender Wohnbaunutzung. Geplant sind 28 Kleinwohnungen und zwei Dachgeschosswohnungen“, hieß es vom Geschäftsführer auf ORF-Wien-Anfrage.

Nicht alle Künstlerinnen können bleiben

Der Verein Multi Pull, der das Kunstquartier seit 2022 betreibt, zieht jetzt in das ehemalige Tröpferlbad gegenüber. Es wurde bereits in den 1980er-Jahren zu einem Jugendzentrum umgebaut, die Fassade ist denkmalgeschützt. Gewissermaßen eine Notlösung, ist es doch wesentlich kleiner als der bisherige Standort. „Es ist schon ein wenig konfliktbehaftet, wenn man bedenkt, dass hier um die 90 Leute gearbeitet haben im Haus und wir im neuen Haus nur Platz für 13 Künstlerinnen haben“, sagte der Kassier des Kunstvereins, Franz Braun.

Nicht mitziehen wird etwa die spanische Künstlerin Marga Pérez Artigues. Sie sucht jetzt recht akut nach einer Bleibe, die Suche gestaltet sich allerdings nicht einfach. „Jetzt etwas zu finden, vor allem zu einem ähnlich guten Preis, ist sehr schwer“, meinte die Künstlerin.

Hohe Nachfrage nach Ateliers in Wien

Die Nachfrage nach Ateliers in Wien, vor allem im niedrigeren Preissegment, ist derzeit hoch, wie auch Wiener Wohnen auf Anfrage bestätigt. Im vergangenen Jahr gab es rund 430 neue Anfragen für Ateliers. Derzeit sind nur sechs auf der Homepage von Wiener Wohnen frei zur Vergabe. Umso größer die Freude für den Meidlinger Verein, mit dem ehemaligen Tröpferlbad das Fortbestehen des Kunstquartiers – zumindest teilweise – zu sichern.

Jetzt muss das Gebäude renoviert werden. „Schlösser müssen ausgetauscht werden, Türen zum Teil, auch Zwischenwände müssen eingezogen werden. Auch die Schalldämmung müssen wir uns ansehen“, sagte Vereinsleitung Charlotte Aurich. Für die Renovierungsarbeiten startete der Verein eine Crowdfunding-Kampagne, 5.000 Euro wurden so bereits gesammelt. „Den Gemeinschaftsraum wollen wir auch bespielen, also mit Workshops, Ausstellungen und Lesungen. Wir möchten das Haus als Atelierhaus, aber auch als offenes Haus für die Nachbarschaft“, schilderte Aurich.

Mieter für Theatersaal gesucht

Für den bereits bestehenden Theatersaal im Gebäude werden noch Mieter gesucht, die den Raum in Absprache mit dem Kunstverein bespielen. So sollen etwa auch zusätzliche Einnahmen erzielt und der Fortbestand des Kunstquartiers in Meidling langfristig gesichert werden.