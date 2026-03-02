Alles zu oe24VIP
Betrüger Wien
© LPD Wien

Polizei-Fahndung

Von Angestelltem entlarvt: Dreister Bank-Betrüger gesucht

02.03.26, 13:02
Beim dritten Versuch kam ihm ein aufmerksamer Bankangestellter auf die Schliche. 

Ein bislang unbekannter Mann mit schwarzer Kappe und dunkel gekleidet steht im Verdacht Anfang Dezember 2025 mit einem gefälschten ausländischen Personalausweis in gleich zwei Bankfilialen, Bargeld in einem fünfstelligen Eurobereich behoben zu haben.

Betrüger Wien
© LPD Wien

Doch beim dritten Versuch scheiterte der Tatverdächtige, da ihn der Bankmitarbeiter auf die Schliche kam. Der Angestellte wurde nämlich auf den gefälschten Ausweis aufmerksam und zog diesen umgehend ein. Der mutmaßliche Betrüger ergriff daraufhin die Flucht. Ein Foto aus einer der Banken konnte gesichert werden. Nun ersucht die Landespolizeidirektion Wien, über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien, um Mithilfe aus der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise, auch anonym, werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd unter der Telefonnummer 01-31310-57800 erbeten.

