Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
"Deckelloser Lenker" zwei Mal ertappt
© APA/HELMUT FOHRINGER

Führerschein:los

"Deckelloser Lenker" zwei Mal ertappt

02.03.26, 10:57
Teilen

Gleich doppelt ist ein führerscheinloser Lenker am Wochenende in Niederösterreich von der Polizei ertappt worden.  

Zunächst war der 46-Jährige mit seinem Pkw am Samstag auf der Ostautobahn (A4) in Haslau-Maria Ellend (Bezirk Bruck an der Leitha) angehalten worden. Dem Türken wurde die Weiterfahrt untersagt, was nichts half. Am Sonntag tauchte der Lenker beim Flughafen Wien in Schwechat auf. Bei einer erneuten Kontrolle wurde ihm der Schlüssel des Wagens vorläufig abgenommen.

Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Schwechat waren am Samstag auf den 46-Jährigen aufmerksam geworden, weil er am Steuer seines Pkw während der Fahrt mit dem Handy hantiert hatte. Bei der folgenden Anhaltung wies der Mann Anzeichen einer Suchtmittelbeeinträchtigung auf, was ein Urintest auch bestätigte. Die klinische Untersuchung wurde allerdings - so wie bei der neuerlichen Kontrolle am Sonntag - verweigert. Neben der Schlüsselabnahme warten auf den türkischen Staatsbürger auch mehrere Anzeigen bei der Bezirkshauptmannschaft, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag in einer Aussendung.

Aufgeflogen ist am Samstag demnach auch ein weiterer führerscheinloser Lenker. Der 51-jährige Wiener war mit seinem Pkw auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) unterwegs gewesen und wies sich bei einer Kontrolle mit einer fremden Fahrlizenz aus. Diese wurde sichergestellt, dem Wiener wurde die Weiterfahrt untersagt. Auch der 51-Jährige stand laut einem Urintest unter Drogeneinfluss, Anzeigen ergehen an Bezirkshauptmannschaft und Staatsanwaltschaft.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen