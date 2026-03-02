Hund bei Spielplatz mit Schoko-Köder vergiftet: Kinder in Gefahr

Eine Hundebesitzerin erstattete Anzeige, nachdem ihr Vierbeiner die präparierte Schokolade gefressen hatte.

Ein Hunde-Hasser dürfte im Stadtgebiet von Judenburg, Bezirk Murtal, mehrere Giftköder auf einer Wiese gleich neben einem Spielplatz ausgelegt haben. Der erst 23 Wochen alte, angeleinte Hund einer Spaziergängerin hatte die präparierte Schokolade gefressen.

Als die Hundebesitzerin merkte, dass ihr Vierbeiner etwas vom Boden aufnahm, griff sie sofort ein. Dabei stellte sie fest, dass sich in der Schokolade eine blaue Substanz befand.

In der Nähe konnten weitere Schokoladenstücke mit derselben auffälligen Füllung gefunden werden. Laut einer tierärztlichen Einschätzung dürfte es sich dabei mit hoher Wahrscheinlichkeit um Rattengift handeln.

Auch Kinder in Gefahr

Der Hund wurde umgehend in einer Tierklinik behandelt und konnte glücklicherweise gerettet werden. Da sich der Fundort in unmittelbarer Nähe einer öffentlich zugänglichen Wiesenfläche sowie eines Spielplatzes befindet, bestand auch Gefahr für weitere Tiere oder Kinder. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten Tierquälerei aufgenommen.

Hinweise erbeten:

Personen in Judenburg, die im Bereich von Wiesenflächen, Spielplätzen, etc. verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Herkunft der ausgelegten Köder geben können, werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Judenburg telefonisch unter der Nummer 059 1336 300100 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät Hundebesitzern sowie Eltern zu erhöhter Aufmerksamkeit.