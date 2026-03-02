Großeinsatz wegen eines defekten E-Herdes

Der E-Herd ließ sich nicht mehr ausschalten.

Sowohl die Feuerwehr als auch die Polizei standen am späten Sonntagabend in einem Mehrparteienwohnhaus in Wels-Neustadt im Einsatz. Auslöser war ein defekter E-Herd.

Aufgrund eines Defekts konnte dieser nicht mehr ausgeschaltet werden, woraufhin die Wohnungsmieterin die Einsatzkräfte alarmierte.

© laumat/Matthias Lauber

Zwischenzeitlich hatte bereits ein beherzter Nachbar den Strom des Ofens über den Sicherungkasten abgeschaltet. Die Kräfte der Feuerwehr kontrollierten den E-Herd, eine Gefahr bestand zum Glück nicht mehr und verwiesen in weiterer Folge an eine Fachfirma.