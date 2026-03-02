Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Großeinsatz wegen E-Herd
© laumat/Matthias Lauber

Frau schlug Alarm

Großeinsatz wegen eines defekten E-Herdes

02.03.26, 10:08
Teilen

Der E-Herd ließ sich nicht mehr ausschalten. 

Sowohl die Feuerwehr als auch die Polizei standen am späten Sonntagabend in einem Mehrparteienwohnhaus in Wels-Neustadt im Einsatz. Auslöser war ein defekter E-Herd.

Aufgrund eines Defekts konnte dieser nicht mehr ausgeschaltet werden, woraufhin die Wohnungsmieterin die Einsatzkräfte alarmierte.

Großeinsatz wegen E-Herd
© laumat/Matthias Lauber

Zwischenzeitlich hatte bereits ein beherzter Nachbar den Strom des Ofens über den Sicherungkasten abgeschaltet. Die Kräfte der Feuerwehr kontrollierten den E-Herd, eine Gefahr bestand zum Glück nicht mehr und verwiesen in weiterer Folge an eine Fachfirma.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen