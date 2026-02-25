Flacher Bauch im Büro: Mit diesem Schreibtisch-Workout purzeln die Kilos

Zu viel Arbeit, Dauerstress und absolut keine Zeit fürs Gym? Das ist ab heute keine Ausrede mehr! Verwandeln Sie Ihren Arbeitsplatz in Ihr persönliches Mini-Fitnessstudio. Mit diesem knackigen Schreibtisch-Workout kurbeln Sie Ihren Stoffwechsel an und straffen den Büro-Bauch.

Stundenlanges Starren auf den Monitor, Stress-Mails im Minutentakt und dann steht auch noch die verführerische Keksdose direkt neben der Tastatur? Die tägliche Büro-Routine ist die reinste Kilo-Falle! Die Folge: Die berühmt-berüchtigte Problemzone Bauch. Doch damit ist jetzt Schluss! Es ist Zeit, dem lästigen Bauchspeck den Kampf anzusagen und zwar direkt in der Mittagspause oder einfach als produktiver Break zwischendurch. Diese 5 Übungen lassen sich absolut problemlos (und fast unbemerkt) im Büro durchführen und versprechen schnelle Erfolge.

© Getty Images

Übung 1: Der Schreibtisch-Hold

Diese Halteübung zielt direkt auf den geraden Bauchmuskel ab. Setzen Sie sich dazu auf die vordere Hälfte Ihres Stuhls. Die Oberschenkel dürfen die Sitzfläche nicht berühren. Die Hände liegen flach auf dem Tisch. Neigen Sie den Oberkörper leicht zurück und heben Sie die Füße vom Boden ab. Halten Sie diese Spannung für 15 bis 20 Sekunden und atmen Sie ruhig weiter. Machen Sie davon 3 Durchgänge.

Übung 2: Der Chair-Crunch

Diese Sit-up-Variante im Sitzen ist intensiv für die Bauchmuskeln, aber absolut schonend für Ihren Rücken! Greifen Sie die Kanten Ihrer Sitzfläche. Ziehen Sie die Knie rhythmisch zur Brust und bewegen Sie den Oberkörper leicht entgegen. Senken Sie die Beine langsam ab, aber setzen Sie die Füße nicht ganz ab! Das ist besonders rückenschonend und intensiv für die unteren Bauchmuskeln.

Übung 3: Seitliches Neigen

© Getty Images

Es wird Zeit, aufzustehen! Diese Übung formt die Taille und befreit Sie von der starren Sitzhaltung. Stellen Sie sich hüftbreit und aufrecht hin. Strecken Sie die Arme gerade nach oben, die Handflächen zeigen zueinander. Neigen Sie anschließend Ihren Oberkörper langsam und kontrolliert zur rechten Seite, bis Sie eine deutliche Dehnung in der linken Flanke spüren. Zurück zur Mitte und Seite wechseln. Wiederholen Sie diesen Vorgang 10- bis 15-mal pro Seite.

Übung 4: High Knees mit Twist

Mit dieser Übung bringen wir den Puls nach oben und kurbeln die Fettverbrennung an! Stellen Sie sich mit leicht gebeugten Beinen aufrecht hin. Nehmen Sie die Arme auf Brusthöhe an die Seite. Ziehen Sie nun abwechselnd das rechte und linke Knie schwungvoll nach oben vor den Körper. Die Arme schwingen überkreuz mit (Ist das linke Bein oben, ist der rechte Arm oben – und umgekehrt). Wandern Sie mit jedem Schritt ein kleines Stück zur Seite. Nach 4-5 Schritten nach links, wechseln Sie die Richtung.

Übung 5: Der Büro-Climber

Der absolute Fatburner-Abschluss! Der Climber fordert besonders die untere Bauchmuskulatur. Suchen Sie sich einen rutschfesten Stuhl (am besten gegen die Wand stellen!) oder eine stabile Bank. Stützen Sie sich mit den Händen darauf ab, Ihr Körper bildet eine gerade Linie. Der Blick geht nach vorn. Ziehen Sie nun in einer sprunghaften, schnellen Bewegung abwechselnd die Knie in Richtung Brust. Der Oberkörper bleibt dabei so ruhig und gerade wie möglich. Anfänger sollten die Übung etwa 20 Sekunden lang durchführen, Fortgeschrittene können 40 Sekunden Gas geben. Anschließend wiederholen Sie den Vorgang 3 Mal.

Also: Schließen Sie kurz Ihr E-Mail-Postfach und gönnen Sie sich Ihr 5-Minuten-Workout!