ÖAK: Kombi ÖSTERREICH & oe24 mit 400.403 verbreiteter Auflage* im Jahresschnitt 2025

Nummer 1 bei E-Paper: Mit 68.532 verbreiteten E-Paper-Exemplaren stärkste Tageszeitung in dieser Kategorie (Wochenschnitt Di-Fr)

Wien. In der heute veröffentlichten ÖAK für das gesamte Jahr 2025 meldet die Kombi der Kauf-Tageszeitung ÖSTERREICH und der Gratis-Tageszeitung oe24 400.403 verbreitete Exemplare* im Wochenschnitt Dienstag bis Freitag und ist damit auch 2025 über der wichtigen 400.000er-Marke bei den verbreiteten Zeitungen.

Bei den gemeldeten ePaper, die in die verbreitete Auflage zählen, kommt die Kombi ÖSTERREICH & oe24 auf 68.532 verbreitete Exemplare im Wochenschnitt Di-Fr. Damit hat ÖSTERREICH & oe24 auch 2025 die meisten verbreiteten E-Paper-Exemplare aller österreichischen Tageszeitungen.

In Wien kommt die Kombi ÖSTERREICH & oe24 bereits auf 254.882 verbreitete Zeitungen (davon 68.532 ePaper). Damit ist die Kombi ÖSTERREICH & oe24 die meistverbreitete Tageszeitung in der Bundeshauptstadt Wien.

oe24 Media Group CEO Niki Fellner: „Auch 2025 konnten wir bei der verbreiteten Auflage die wichtige 400.000er-Marke erneut überspringen. In unserem Kernmarkt Wien liegt die Kombi ÖSTERREICH & oe24 mit 254.882 Exemplaren bei der verbreiteten Auflage auf Platz 1. Besonders erfreulich sind die Digital-Zahlen der Kombi ÖSTERREICH & oe24: Bei den E-Papers sind wir mit 68.532 verbreiteten Exemplaren die Nummer 1 aller österreichischen Tageszeitungen. Diese Zahlen sind ein weiterer wichtiger Schritt zum führenden digitalen Medienhaus in Österreich. In der zuletzt veröffentlichten ÖWA für Jänner ist das oe24-Netzwerk mit mehr als 3,9 Millionen Unique Usern bereits auf Platz 1 aller privaten Online-Medien-Dachangebote.“

*) davon 68.532 ePaper

Quelle: ÖAK Jahresschnitt 2025, Wochenschnitt Di-Fr, verbreitete Auflage Inland, Der Kombi ÖSTERREICH & oe24 Gesamt/STAMM/OÖ/WIEN umfasst ÖSTERREICH GESAMT und oe24 GESAMT/STAMM/OÖ/WIEN (inkl. aller TBE). ÖWA, Basis: Internetnutzer

In der ÖAK, die wie die Media-Analyse ein wichtiges Instrument für Werbebuchungen ist, wird unter anderem die Verbreitung von Werbeträgern in regelmäßigen Abständen durch Wirtschaftsprüfer geprüft und halbjährlich veröffentlicht. Die MA erhebt die Reichweite (Leserzahl) von Medien. Aktuelle Reichweitenzahlen sind unter www.media-analyse.at abrufbar. Die Kombi ÖSTERREICH & oe24 ist am Markt nicht erhältlich.