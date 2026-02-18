Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 51.30 aktien equal +0% Andritz AG 72.95 aktien up +0.55% BAWAG Group AG 135.60 aktien up +0.82% CA Immobilien Anlagen AG 26.020 aktien up +0.7% CPI Europe AG 16.330 aktien down -0.06% DO & CO Aktiengesellschaft 212.00 aktien up +0.95% EVN AG 28.850 aktien up +0.17% Erste Group Bank AG 105.70 aktien up +0.86% Lenzing AG 25.250 aktien down -1.56% OMV AG 55.30 aktien up +1.1% Oesterreichische Post AG 34.850 aktien up +0.29% PORR AG 38.950 aktien up +1.43% Raiffeisen Bank Internat. AG 42.380 aktien up +1.39% SBO AG 35.000 aktien up +1.01% STRABAG SE 96.90 aktien up +1.15% UNIQA Insurance Group AG 16.660 aktien up +3.48% VERBUND AG Kat. A 59.75 aktien up +1.96% VIENNA INSURANCE GROUP AG 65.50 aktien up +0.46% Wienerberger AG 29.960 aktien up +0.88% voestalpine AG 45.600 aktien up +2.15%
  1. oe24.at
  2. Business
Newsroom Niki Fellner
© Artner

Wochenschnitt Di-Fr

ÖAK: Kombi ÖSTERREICH & oe24 mit 400.403 verbreiteter Auflage* im Jahresschnitt 2025

18.02.26, 11:02
Teilen

Nummer 1 bei E-Paper: Mit 68.532 verbreiteten E-Paper-Exemplaren stärkste Tageszeitung in dieser Kategorie (Wochenschnitt Di-Fr)

Wien. In der heute veröffentlichten ÖAK für das gesamte Jahr 2025 meldet die Kombi der Kauf-Tageszeitung ÖSTERREICH und der Gratis-Tageszeitung oe24 400.403 verbreitete Exemplare* im Wochenschnitt Dienstag bis Freitag und ist damit auch 2025 über der wichtigen 400.000er-Marke bei den verbreiteten Zeitungen.

Bei den gemeldeten ePaper, die in die verbreitete Auflage zählen, kommt die Kombi ÖSTERREICH & oe24 auf 68.532 verbreitete Exemplare im Wochenschnitt Di-Fr. Damit hat ÖSTERREICH & oe24 auch 2025 die meisten verbreiteten E-Paper-Exemplare aller österreichischen Tageszeitungen.

In Wien kommt die Kombi ÖSTERREICH & oe24 bereits auf 254.882 verbreitete Zeitungen (davon 68.532 ePaper). Damit ist die Kombi ÖSTERREICH & oe24 die meistverbreitete Tageszeitung in der Bundeshauptstadt Wien.

oe24 Media Group CEO Niki Fellner: „Auch 2025 konnten wir bei der verbreiteten Auflage die wichtige 400.000er-Marke erneut überspringen. In unserem Kernmarkt Wien liegt die Kombi ÖSTERREICH & oe24 mit 254.882 Exemplaren bei der verbreiteten Auflage auf Platz 1. Besonders erfreulich sind die Digital-Zahlen der Kombi ÖSTERREICH & oe24: Bei den E-Papers sind wir mit 68.532 verbreiteten Exemplaren die Nummer 1 aller österreichischen Tageszeitungen. Diese Zahlen sind ein weiterer wichtiger Schritt zum führenden digitalen Medienhaus in Österreich. In der zuletzt veröffentlichten ÖWA für Jänner ist das oe24-Netzwerk mit mehr als 3,9 Millionen Unique Usern bereits auf Platz 1 aller privaten Online-Medien-Dachangebote.“

*) davon 68.532 ePaper

Quelle: ÖAK Jahresschnitt 2025, Wochenschnitt Di-Fr, verbreitete Auflage Inland, Der Kombi ÖSTERREICH & oe24 Gesamt/STAMM/OÖ/WIEN umfasst ÖSTERREICH GESAMT und oe24 GESAMT/STAMM/OÖ/WIEN (inkl. aller TBE). ÖWA, Basis: Internetnutzer

In der ÖAK, die wie die Media-Analyse ein wichtiges Instrument für Werbebuchungen ist, wird unter anderem die Verbreitung von Werbeträgern in regelmäßigen Abständen durch Wirtschaftsprüfer geprüft und halbjährlich veröffentlicht. Die MA erhebt die Reichweite (Leserzahl) von Medien. Aktuelle Reichweitenzahlen sind unter www.media-analyse.at abrufbar. Die Kombi ÖSTERREICH & oe24 ist am Markt nicht erhältlich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen