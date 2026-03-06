Alles zu oe24VIP
Live-Event für mentale Stärke und persönliche Entwicklung
Inspiration

Live-Event für mentale Stärke und persönliche Entwicklung

06.03.26, 13:11
Mentale Stärke, neue Perspektiven und echte Begegnungen stehen am 7. März im Mittelpunkt der mergeplate Experience im ETAP Event Center in Liesing. 

Das Live-Event bringt Menschen zusammen, die sich für persönliche Entwicklung, körperliche Gesundheit, Bildung und Unternehmertum interessieren. Von 10 bis 18 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreicher Tag mit Impulsvorträgen, Gesprächen mit Gästen und persönlichen Begegnungen mit ausgewählten Expertinnen und Experten.

Im Fokus stehen Inspiration, Erfahrung aus der Praxis und konkrete Denkanstöße für den Alltag. Besucher hören nicht nur zu, sondern kommen direkt mit Menschen ins Gespräch, die ihre Erfahrungen teilen und neue Perspektiven eröffnen.

Der Eventtag folgt keinem starren Ablauf. Jeder kann selbst entscheiden, welche Programmpunkte er besucht oder wie lange er bleiben möchte. Zwischen den Vorträgen bleibt bewusst Zeit für Gespräche, Austausch und Networking auf Augenhöhe.

