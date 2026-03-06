"Tafeln im Weinviertel" mit reißender Nachfrage

Starke Nachfrage gibt es wieder nach den Veranstaltungen der gastronomischen Event-Reihe „Tafeln im Weinviertel“, die heuer in ihre bereits 15. Saison geht.

"Zurzeit sind rund 70 Prozent aller aufgelegten Karten abgesetzt. Einige von den 26 Tafeln, die wir im Sommer abhalten werden, sind überhaupt schon gänzlich ausverkauft“, teilt Projektleiter Johannes Pleil dem NÖ Wirtschaftspressedienst auf Anfrage mit. Bei "Tafeln im Weinviertel“ sitzen die Gäste unter freiem Himmel an rund 40 Meter langen, weiß gedeckten Tischen, die zwischen Weingärten, in Kellergassen oder Schlosshöfen aufgestellt sind. Zu musikalischer Begleitung bereiten und servieren Spitzenköche aus der Umgebung ein Fünf-Gänge-Menü, dessen Zutaten allesamt von Produzenten aus dem Weinviertel stammen. Natürlich kommen auch die zu den Speisen passenden Weine von Winzern aus diesem Anbaugebiet.

Zum Beispiel unter der schönen Retzer Windmühle tafeln

Neben bewährten Schauplätzen, wie im Schatten der Retzer Windmühle, an der Kellergasse Röschitz oder in der Laaer Burg, finden zwei Veranstaltungen von "Tafeln im Weinviertel“ heuer vor neuen Kulissen statt. Das sind der Schlossgarten von Poysbrunn sowie der Sandberg in Roseldorf. Nach längerer Pause ein Comeback feiert auch das kaiserliche Schlosshof im Marchfeld.