Zuckerfreie Gummibärchen: So machen Sie die süße Nascherei einfach selbst

Während der Fastenzeit wächst bei vielen die Lust auf Süßes, auch auf Gummibärchen. Die gute Nachricht: Die beliebte Nascherei lässt sich ganz einfach selbst herstellen und sogar zuckerfrei genießen. Mit wenigen Zutaten entsteht eine fastenfreundliche Alternative, die überraschend lecker ist.

Wir stecken mitten in der Fastenzeit und damit auch mitten in den typischen Gelüsten. Manche sehnen sich nach Schokolade, andere nach einem cremigen Dessert. Und wieder andere hätten jetzt wahrscheinlich nichts lieber als eine Handvoll Gummibärchen.

Das Problem: Die bunten Naschereien bestehen größtenteils aus Zucker. Wer während der Fastenzeit darauf verzichten möchte, steht also schnell vor einer Herausforderung. Die gute Nachricht: Gummibärchen lassen sich überraschend einfach selbst herstellen und das sogar zuckerfrei.

Selbstgemacht statt Zuckerschock

Für die DIY-Version braucht es gar nicht viele Zutaten. Die Basis besteht aus Früchtetee, einem Geliermittel (Gelatine oder Agar Agar) und einem natürlichen Zuckerersatz wie Stevia oder Kokosblütenzucker. Ein kleiner Tipp vorab: Silikonformen für Gummibärchen sind besonders praktisch. Damit bekommen die selbstgemachten Süßigkeiten nicht nur ihre typische Form, sondern lassen sich später auch leicht herauslösen.

Zuckerfreie Tee-Gummibärchen

Zutaten:

120 ml kochendes Wasser

1 Beutel Früchtetee

1 TL Stevia

6 Blatt Bio-Gelatine oder 1 TL Agar Agar

Silikonformen für Gummibärchen

Zubereitung:

Den Früchtetee zusammen mit dem Stevia in ein Glas geben. Mit dem kochenden Wasser übergießen und etwa 10 Minuten ziehen lassen. Währenddessen die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Nach etwa 5 Minuten herausnehmen und gut ausdrücken. Das Teesieb entfernen und die Gelatine in den heißen Tee rühren, bis sie sich vollständig aufgelöst hat. Tipp: Wenn Sie Agar Agar verwenden, muss der Tee gemeinsam mit dem Geliermittel etwa 2 Minuten köcheln, sonst geliert die Mischung später nicht. Die Flüssigkeit vorsichtig in die Silikonformen füllen. Für mindestens 1 Stunde (besser 2-3 Stunden) in den Kühlschrank stellen.

Nach dem Festwerden lassen sich die kleinen Bärchen ganz einfach aus der Form drücken. Am besten bewahren Sie sie in einem Glas im Kühlschrank auf - dort halten sie sich etwa eine Woche.

Fruchtige Gummibärchen mit echtem Obst

Zutaten:

75 g Früchte (frisch oder aufgetaut)

45 g Xylit (zu Puder gemahlen)

50 g Wasser

1 Päckchen Gelatine

optional: einige Tropfen ungesüßtes Fruchtaroma

Zubereitung:

Früchte mit Wasser und optionalem Aroma zu einem feinen Mus pürieren. Das Mus in einen Topf geben und Xylit sowie die Gelatine einrühren. Die Mischung etwa 5 Minuten quellen lassen. Anschließend unter ständigem Rühren erwärmen (nicht kochen), bis sich die Gelatine vollständig aufgelöst hat. Die Masse in Silikonformen füllen und abkühlen lassen. Für die beste Konsistenz empfiehlt es sich, die fertigen Gummibärchen anschließend 24 bis 48 Stunden auf Backpapier trocknen zu lassen.

Selbstgemachte Gummibärchen sind eine überraschend einfache Alternative zu den klassischen Zuckerbomben aus dem Supermarkt.