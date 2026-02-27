Alles zu oe24VIP
Alles auf Sieg! WAC gegen Sturm unter Druck!
© Gepa

Pack-Derby

Alles auf Sieg! WAC gegen Sturm unter Druck!

27.02.26, 22:30
Im Lavanttal brennt der Hut: Der WAC braucht am Sonntag gegen Meister Sturm Graz unbedingt drei Punkte, um die winzige Chance auf die Meistergruppe in der Bundesliga zu wahren.

Die Ausgangslage für die Wolfsberger ist vor der vorletzten Runde des Grunddurchgangs knallhart. Nur ein Heimsieg gegen den amtierenden Meister hält den Tabellenneunten am Sonntag (17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) im Rennen um die begehrten Top sechs. Während Sturm Graz den Platz in der Meistergruppe bereits fix in der Tasche hat, kämpfen die Kärntner gegen das vorzeitige Aus in der Qualifikationsgruppe.

Fokus auf die Offensive

Trainer Ismail Atalan setzt voll auf Angriff und ließ unter der Woche verstärkt das Offensivspiel trainieren. Er fordert von seinen Profis, die zuletzt von Clubchef Dietmar Riegler in die Pflicht genommen wurden, deutlich mehr Effizienz vor dem gegnerischen Gehäuse. Atalan hält Siege für absolut möglich, muss aber eventuell auf Alessandro Schöpf verzichten, der sich mit Muskelproblemen plagt.

Grazer Suche nach Konstanz

Bei Sturm Graz unter Coach Fabio Ingolitsch herrscht derzeit eine Berg- und Talfahrt, da sich Siege und Niederlagen zuletzt regelmäßig abwechselten. Trotzdem warnten die Verantwortlichen vor dem Packderby, auch wenn die Grazer bereits für die Elitegruppe qualifiziert sind. Ingolitsch erwartet im Lavanttal einen echten Fight und will für eine optimale Ausgangsposition nach der Punkteteilung so viele Zähler wie möglich mitnehmen.

Personelle Sorgen beim Meister

Die Personalsituation bei den Gästen ist leicht angespannt, da Otar Kiteishvili und Jusuf Gazibegovic aufgrund muskulärer Probleme für das Duell fraglich sind. Dennoch reist der Meister mit Selbstvertrauen an, auch wenn die Wolfsberger seit fünf direkten Duellen gegen die Steirer ungeschlagen sind. Ein Erfolg des WAC würde die Entscheidung um die Top sechs auf die allerletzte Runde gegen den LASK vertagen.

Mögliche Aufstellungen:

Wolfsberger AC – Sturm Graz

  • Anpfiff: 17.00 Uhr
  • Stadion: Lavanttal-Arena, Wolfsberg
  • Schiedsrichter: Lechner

Ergebnisse 2025/26:

  • 3:1 (a)

Wolfsberger AC: Polster - Baumgartner, Diabate, Wimmer - Wohlmuth, Sulzner, Kujovic, Piesinger, Renner - Zukic, Kojzek

Es fehlen: Ngankam (Muskelfaserriss), Pink (Knie)

Fraglich: Schöpf, Avdijaj (jeweils Oberschenkel)

Sturm Graz: Bignetti - Vallci, Aiwu, Koller - Malic, Gorenc Stankovic, Fosso, Karic - Mamageishvili - Beganovic, Jatta

Es fehlen: Mitchell (gesperrt), Chudjakow (Hüfte), Lavalee, Le. Grgic (beide rekonvaleszent)

Fraglich: Kiteishvili, Gazibegovic (beide Oberschenkelprobleme)

Live auf Sky Sport Austria.

