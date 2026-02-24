Achtung vor DIESEM Mixer – Gerät kann Feuer fangen

Die AGES warnt vor einer Brandgefahr durch tragbare Mixer der Marke Ambiano. Wegen überhitzender Akkus hat der Lieferant am Montag einen öffentlichen Rückruf für die Geräte gestartet

Der Lieferant Tempo International GmbH hat am Montag einen öffentlichen Rückruf veranlasst. Wer in Österreich zwischen Montag, 5. Jänner, und Montag, 23. Februar, einen „Tragbarer Mixer Premium“ der Marke Ambiano bei Hofer gekauft hat, sollte jetzt vorsichtig sein. Laut der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) besteht bei diesen Geräten eine ernsthafte Brandgefahr.

Gefahr durch überhitzte Akkus

Der Grund für die Sicherheitswarnung ist technisch bedingt: Sowohl bei der Verwendung als auch beim Aufladen des Mixers kann die Batterie überhitzen. Um die Kunden zu schützen, wurden die betroffenen Produkte bereits vorsorglich aus dem Verkauf genommen. Neben Österreich sind auch baugleiche Geräte in Deutschland, der Schweiz, Italien, Slowenien und Ungarn betroffen.

Diese Nummern sind wichtig

In den österreichischen Hofer-Filialen betrifft der Rückruf den „Tragbarer Mixer Premium“ mit den GTIN-Nummern 4069365007389, 4069365007242 sowie 4069365007259. In Deutschland ist zusätzlich der „Aufladbarer Standmixer PC 552“ Teil der Sicherheitsmaßnahme. Kunden werden gebeten, die Geräte nicht weiter zu verwenden.

Rückgabe auch ohne Bon

Die betroffenen Mixer können in jeder Hofer-Filiale zurückgegeben werden. Das Unternehmen betont, dass dies auch ohne Vorlage eines Kassenbons möglich ist. Der volle Kaufpreis wird den Kunden bei der Rückgabe erstattet.