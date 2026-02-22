Alles zu oe24VIP
Rund um Hochficht besonders viel Wald
Powder in Skigebieten: Semesterferien sicherten positives Saisonergebnis

22.02.26, 12:56 | Aktualisiert: 22.02.26, 14:29
Zum Ferienende: Tiefster Winter, herrlicher Tiefschnee. 

Hinterstoder. Mit viel Neuschnee ist der Winter während der Semesterferien in die Skigebiete Hinterstoder und Wurzeralm (Bez. Kirchdorf) zurückgekehrt. Auf der Wurzeralm liegen derzeit 130cm Schnee, auf der Höss 110 cm. Die Bergbahnen sowie Hotellerie und Gastronomie konnten sich über eine sehr gute Buchungslage freuen, Spitzentag war der Mittwoch der oberösterreichischen Ferienwochen mit mehr als 8.000 Besuchern in Hinterstoder und auf der Wurzeralm.

„Die Wetterbedingungen waren während der Semesterferien zwar nicht perfekt, mit den Besucherzahlen waren wir aber sehr zufrieden. Vor allem die erneute Rückkehr des Winters rechtzeitig zum letzten Drittel der Wintersaison freut uns sehr und sichert die sehr guten Pistenbedingungen“, so Helmut Holzinger von der Hinterstoder-Wurzeralm-Bergbahnen AG.
Bisher konnte laut Holzinger in beiden Skigebieten genau das Zahlen-Niveau des sehr guten Vorjahres gehalten werden. 

Aktuell müssen Skifahrer die aktuellen hohen Lawinenwarn-Stufen bedenken. Das Skigebiet Hochficht im Bezirk Rohrbach ist dank des Waldgebietes besser geschützt als andere Skigebiete. 

Noch bis zum Ostermontag, den 6. April, läuft die diesjährige Skisaison in Hinterstoder und auf der Wurzeralm. Am 8. März können sich Singles einen Herzsticker fürs Flirtkarussell holen.

