Juristin wehrt sich gegen Hass-Kommentare

Ein Video von Eva-Maria Meidl ging auf Instagram viral. Unter den 1,3 Millionen Views fanden sich auch zahlreiche Hasskommentare wieder. Nun will sich die Juristin dagegen wehren.

Sie ist eine erfolgreiche Influencerin mit zwei Masterabschlüssen und wurde mit 25 Jahren im Jus-Studium schwanger. Eva-Maria Meidl hat auf ihrem Instagram-Kanal mit 43.000 Followern über ihr Leben erzählt. Doch das virale Video (über 1,3 Mio. Views) stieß nicht nur auf Gegenliebe.

Meidl erhielt zahlreiche sexistische und beleidigende Hasskommentare. Sie wurde nur auf ihr Äußeres reduziert. Ihre Erfolge wurden komplett ignoriert. In ihrem neuesten Video will die Juristin auf ein gesellschaftliches Problem hinweisen.

Meidl spricht über die Doppelmoral gegenüber ambitionierten Frauen, die Normalisierung von Online-Hass und die Signalwirkung auf junge Menschen, die diese Kommentarspalten mitlesen. Die Juristin will sich gegen den Hass und die digitale Frauenabwertung wehren.