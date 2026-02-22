1. Auftritt: Prinzessin Kate lacht die Andrew-Krise weg

Die Verhaftung von Prinz Andrew stürzt das britische Königshaus in die Krise. Zur Schadenbegrenzung tanzte Prinzessin Kate jetzt beim Rugby an.

Wenn das britische Königshaus in große Krisen gerät, dann muss die „royale Geheimwaffe“ ran! Nach der Verhaftung von Prinz Andrew wegen der Epstein-Files machte Prinzessin Kate nun gute Miene zu bösen Spiel. Beim Rugby-Match zwischen England und Irland strahlte sie am Samstag im Londoner Twickenham Stadium die Krise hinweg. Der erste Auftritt nach Andrews Verhaftung zog naturgemäß alle Blicke auf sich.

Dafür hat sie sich auch extra in Schale geworfen: Kate trug einen Schal der englischen Rugby-Nationalmannschaft mit der roten Rose über einer eleganten, bodenlangen marineblauen Jacke. Ein eleganter Mix aus staatstragend und Fangirl. Schließlich ist Kate ja auch die Schirmherrin der britischen Rugby Football Union.

Hat das Daumendrücken am Spielfeld weniger genützt – England ging gegen Irland mit 21:42 unter – so gab Kate dem krisengeschüttelten Königshaus und dem vielen Royalen Fans auch mit einem Kabinen-Besuch bei Rugby Nationalhelden wie Maro Itoje, Ollie Lawrence, Freddie Steward und Henry Arundell sowie einem Backstage Video wieder eine Funken Hoffnung: Der Hof lässt sich auch durch den Andrew-Skandal nicht unterkriegen und lächelt die Krise einfach hinweg.