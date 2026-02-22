Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Royals
1. Auftritt: Prinzessin Kate lacht die Andrew-Krise weg
© Getty Images

Geheimwaffe

1. Auftritt: Prinzessin Kate lacht die Andrew-Krise weg

Von
22.02.26, 12:12
Teilen

Die Verhaftung von Prinz Andrew stürzt das britische Königshaus in die Krise. Zur Schadenbegrenzung tanzte Prinzessin Kate jetzt beim Rugby an. 

Wenn das britische Königshaus in große Krisen gerät, dann muss die „royale Geheimwaffe“ ran! Nach der Verhaftung von Prinz Andrew wegen der Epstein-Files machte Prinzessin Kate nun gute Miene zu bösen Spiel. Beim Rugby-Match zwischen England und Irland strahlte sie am Samstag im Londoner Twickenham Stadium die Krise hinweg. Der erste Auftritt nach Andrews Verhaftung zog naturgemäß alle Blicke auf sich.

1. Auftritt: Prinzessin Kate lacht die Andrew-Krise weg
© Getty Images

1. Auftritt: Prinzessin Kate lacht die Andrew-Krise weg
© Getty Images

1. Auftritt: Prinzessin Kate lacht die Andrew-Krise weg
© Getty Images

Dafür hat sie sich auch extra in Schale geworfen: Kate trug einen Schal der englischen Rugby-Nationalmannschaft mit der roten Rose über einer eleganten, bodenlangen marineblauen Jacke. Ein eleganter Mix aus staatstragend und Fangirl. Schließlich ist Kate ja auch die Schirmherrin der britischen Rugby Football Union.

1. Auftritt: Prinzessin Kate lacht die Andrew-Krise weg
© Getty Images

1. Auftritt: Prinzessin Kate lacht die Andrew-Krise weg
© Getty Images

1. Auftritt: Prinzessin Kate lacht die Andrew-Krise weg
© Getty Images

Hat das Daumendrücken am Spielfeld weniger genützt – England ging gegen Irland mit 21:42 unter – so gab Kate dem krisengeschüttelten Königshaus und dem vielen Royalen Fans auch mit einem Kabinen-Besuch bei Rugby Nationalhelden wie Maro Itoje, Ollie Lawrence, Freddie Steward und Henry Arundell sowie einem Backstage Video wieder eine Funken Hoffnung: Der Hof lässt sich auch durch den Andrew-Skandal nicht unterkriegen und lächelt die Krise einfach hinweg.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen