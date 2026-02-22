Pop-Beben: 8 Song Contest Hits in den Charts

Cosmó erobert nach dem Sieg in der ORF-Show mit unserer neuen ESC-Hymne „Tanzschein“ nun auch die Charts. Platz 1 bei iTunes. Auch die Hits der Konkurrenz mischen die Charts auf.

Österreich hat 2026 den „Tanzschein“. Der 19-jährige Burgenländer Cosmó vertritt uns mit gleichnamiger Pop-Hymne am 16. Mai beim großen Song Contest Finale in der Wiener Stadthalle. Am Freitag setzte er sich bei der langatmigen und oft auch peinlichen ORF-Show „Vienna Calling“ vor 470.000 TV-Zusehern gegen 11 Kandidaten durch. Platz 2 in der Jury, Platz1 beim Publikum! Das brachte den Sieg. Und das ESC-Ticket.

© ORF

© zeidler



Jetzt gibt’s das nächste Gold! Cosmó stürmt mit „Tanzschein“ auf Platz 1 der iTunes-Charts. Ein Beweis, dass Österreich hinter ihm steht! Generell finden die ESC-Songs viel Einklang, denn bei iTunes sind aktuell gleich 8 Songs der ORF-Vorentscheidung in den Top 10 und da decken sich die Chart-Positionen keineswegs mit dem Ergebnis.



Das sind die iTunes-Charts vom 22. Februar:

1. Cosmó, Tanzschein

2. Reverend Stomp, Mescalero Ranger

3. Kayla Krystin, I brenn

4. Bamlak Werner, We Are Not Just One Thing

5. Lena Schaur , Painted Reality

6. Taylor Swift, Opalite

7. RAYE, Where is my Husband

8. Julia Stehen, Julia

9. Nikotin, Unsterblich

10. Sidrit Vokshi, Wenn ich rauche

© ORF

Platz 2 bei iTunes geht nämlich an die coolen Americana-Rocker von Reverend Stomp, die es mit „Mescalero Ranger“ in der ORF Show ja nur auf Platz10 schafften. Auf Platz 3 folgt „I brenn“ von Kayla Krystin, die in der TV-Vorentscheidung Vierte wurde. Dazu sind auch Bamlak Werner (4), Lena Schaur 5), Julia Stehen (8), Nikotin und 0-Punkte-Jury-Kandidat Sidrit Vokshi bei iTunes in den Top-10. So stark war der Austropop noch nie vertreten.