Brachte DIESER Deutsche Epstein zu den Royals?

Neue Dokumente aus den USA bringen Licht ins Dunkel um den deutschen Geschäftsmann David Stern. Er soll jahrelang als enger Vertrauensmann von Jeffrey Epstein den Zugang zu Prinz Andrew koordiniert haben.

Bisher war über das Privatleben des 48-jährigen David Stern, der sowohl die deutsche als auch die französische Staatsbürgerschaft besitzt, nur wenig bekannt. Doch die vom US-Justizministerium veröffentlichten „Epstein Files“ zeichnen nun ein detailliertes Bild seiner womöglich Rolle als strategische Schnittstelle.

In den E-Mails, die bis kurz vor Epsteins Verhaftung im Jahr 2019 reichen, fungierte Stern offenbar als Chef-Organisator für Termine rund um den damaligen Prinzen Andrew, der in den Nachrichten meist nur mit dem Kürzel „PA“ tituliert wurde.

Schnittstelle zwischen New York und London

Die geschäftliche Abstimmung zwischen dem Sexualstraftäter Epstein und dem deutschen Geschäftsmann war eng. Bereits im Jahr 2010 plante Stern laut Aktenlage einen China-Besuch nach den exakten Vorgaben Epsteins. Auch internationale Reisen des Royals wurden penibel überwacht. Im Juni 2013 etwa informierte Stern seinen Auftraggeber über einen Aufenthalt im Silicon Valley und fragte konkret: „PA am 25. & 26. Juni im Silicon Valley. Wen soll er treffen?“ Auf Empfehlung Epsteins wurden daraufhin Kontakte zu Spitzenmanagern in die Wege geleitet.

Strenge Regeln für den Palast

Besonders brisant sind die Vorbereitungen für Besuche in London. Als Epstein im Jahr 2016 ein Treffen für seine damalige Freundin Karyna Shuliak nahe dem Buckingham-Palast einfädelte, gab Stern strikte Anweisungen an die Frauen: „Ihr MÜSST beide einen Lichtbildausweis mitbringen, und die Kleiderordnung ist formell – keine Jeans oder Turnschuhe.“ Die Loyalität gegenüber Epstein unterstrich Stern in einer Antwort mit den Worten: „Ich bin immer auf deiner Seite!!“

Rückzug nach Epsteins Tod

Stern war fest im Umfeld des Royals verankert, was auch Fotos aus den Jahren 2014 und 2016 belegen. Diese zeigen ihn nicht nur mit Andrew und Sarah Ferguson, sondern sogar in unmittelbarer Nähe von Queen Elizabeth II. während einer Veranstaltung der Unternehmerinitiative Pitch@Palace. Bei dieser Organisation war Stern selbst als Direktor tätig, trat jedoch unmittelbar nach dem Tod von Jeffrey Epstein von diesem Posten zurück.