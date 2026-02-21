Alles zu oe24VIP
SO hoch ist die monatliche Pension von Ex-Prinz Andrew

Epstein-Skandal

21.02.26, 18:34

SO hoch ist die monatliche Pension von Ex-Prinz Andrew

21.02.26, 18:34
Der 66-jährige Ex-Prinz Andrew hat in Großbritannien Anspruch auf die Staatspension. In der Bevölkerung werden die Stimmen lauter, dass er das Geld abgeben solle.

Prinz Andrew hat mit seinen 66 Jahren nun erstmals Anspruch auf die staatliche Pension im Vereinigten Königreich. Er wird rund 8050 Euro im Jahr (etwa 621 Euro pro Monat) erhalten, so britische Medien. Doch die kleine Summe sorgt auf der Insel nun für eine heftige Diskussion.

Andrew hat über zwei Jahrzehnte lang bei der Royal Navy gedient und hat damit in das nationale Versicherungssystem eingezahlt. Trotzdem zählt Andrew nicht als mittellos. Der ehemalige Herzog von York bekommt laut Berichten auch noch eine militärische Altersversorgung von rund 23.000 Euro pro Jahr.

Imageschaden immens

Zusätzlich werden seine Lebenserhaltungskosten von seinem Bruder, König Charles III., übernommen. Andrew ist aus der Royal Lodge ausgezogen und lebt derzeit auf dem Landsitz in Sandringham.

Andrew
Seit Jahren steht der Skandal-Prinz finanziell sehr unter Druck. Andrews öffentliches Ansehen ist spätestens seit seiner Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein endgültig am Boden. Obwohl er bisher nicht für schuldig gesprochen worden ist, bleibt weiterhin der Imageschaden.

