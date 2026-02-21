Großes Liebes-Tattoo: Robert Geiss überrascht alle

Robert Geiss sorgt für eine handfeste Überraschung: Mit 62 Jahren hat sich der Unternehmer sein allererstes Tattoo stechen lassen. Das Motiv am Unterarm rührte Ehefrau Carmen sogar zu Tränen.

Der TV-Millionär hat Ernst gemacht und sich trotz großer Skepsis seiner Familie unter die Nadel gelegt. Vor dem Termin gab sich der Unternehmer noch kämpferisch: „Ich habe mich ja immer gesträubt und jetzt lasse ich mir ein Tattoo stechen, was so groß ist, dass es jeder erkennt", wie ihn die deutsche Bild zitiert.

Während Ehefrau Carmen und Tochter Shania anfangs noch an einen seiner typischen Gags glaubten, bewies Robert am Ende Mut.

Schock für Tochter Shania

Als Motiv wählte Robert einen Totenkopf im Stil seiner Modemarke „Roberto Geissini“, ergänzt durch die Initialen seiner Liebsten: C, D und S für Carmen, Davina und Shania. Tochter Shania Geiss zeigte sich von dem Entwurf allerdings „schockierend“ beeindruckt, da sie und ihre Schwester Davina bisher nur auf kleine Tattoos gesetzt hatten.

Robert hingegen wollte direkt aufs Ganze gehen und platzierte das große Kunstwerk prominent auf seinem Unterarm.

Tränen und große Schmerzen

Die Prozedur auf der Tattooliege verlief jedoch nicht ganz ohne Jammern. „Das tut sch***e weh“, gab der 62-Jährige offen zu und verglich das Gefühl damit, als wenn ihn „andauernd eine Biene sticht“.

Ehefrau Carmen stand ihm zur Seite und fächelt ihm Luft zu. Als das Werk vollbracht war, flossen bei ihr die Tränen: „Das ist der größte Liebesbeweis, den er uns geben kann.“ Für Robert ist die Aktion ein persönlicher Erfolg: „Wieder ein Meilenstein in meinem Leben. Ich habe Häuser gebaut, Bäume gepflanzt – und jetzt ein Tattoo.“