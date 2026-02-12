Wegen Niessl-Kandidatur: Hofer verzichtet auf Chefposten

Norbert Hofer wird nach seinem Rückzug als Klubobmann der burgenländischen FPÖ doch nicht zweiter Geschäftsführer bei der Binder-Leitl Investment GmbH.

Er habe das Angebot abgelehnt, weil Alt-Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) als prominenter Gesellschafter der Firma für das Amt des Bundespräsidenten kandidieren will, sagte Hofer am Donnerstag zur APA. Er will sich nun auf die Emerald Horizon Aktiengesellschaft konzentrieren.

So argumentiert Hofer

Hofer argumentierte, er wäre bei Binder-Leitl Geschäftsführer einer Gesellschaft gewesen, "in der ein prominenter Gesellschafter im Wahlkampf möglicherweise gegen jene Partei antritt, für die ich selbst kandidiert habe". Vor dem Hintergrund seiner eigenen Kandidatur 2016 "hätte das mit hoher Wahrscheinlichkeit zu dauerhaften Diskussionen im Wahlkampf geführt", sagte Hofer. Das wolle er allen Beteiligten ersparen: "Meiner Partei, Hans Niessl, aber auch mir selbst und meiner Familie." Er bleibe nun passiver Gesellschafter bei Binder-Leitl, werde jedoch in keiner Weise operativ tätig sein.