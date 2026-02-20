Schnee-Chaos: Flughafen Wien gesperrt

Aufgrund des Winterwetters ist der Betrieb am Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) am Freitag vorübergehend eingestellt worden

Aus derzeitiger Sicht sollen ab 12.00 Uhr wieder einzelne Starts möglich sein, ab 13.00 Uhr auch wieder Landungen", teilte Airport-Sprecher Peter Kleemann mit. Die Wiener Außenring Autobahn (A21) war gesperrt. Neben hunderten Feuerwehreinsätzen gab es auch Stromausfälle.

© APA/FLUGHAFEN WIEN

"Wir empfehlen Reisenden, sich bei ihren Fluglinien über den Status ihrer gebuchten Flüge zu informieren", sagte Kleemann. Wenn Verbindungen abgesagt wurden, "ersuchen wir Passagiere, nicht zum Airport zu kommen". Ankommende Flüge wurden zu anderen Airports umgeleitet. Von Freitagfrüh bis 12.00 Uhr sind laut Plan 232 Verbindungen vorgesehen (112 ankommende, 120 abfliegende). 19 davon wurden gestrichen, weitere Ausfälle "sind nicht auszuschließen und es ist jedenfalls mit Verzögerungen zu rechnen", hieß es. Es werde "mit Hochdruck" daran gearbeitet, den Flugbetrieb so rasch wie möglich wieder aufzunehmen.

"Der Niederschlag hält seit den Nachtstunden durchgehend an, aktuell verzeichnen wir rund 20 Zentimeter Schneehöhe", berichtete Kleemann. Der Winterdienst sei seit Donnerstagabend "durchgehend im Einsatz" - rund 200 Mitarbeiter und über 100 Fahrzeuge sind seitdem mit Räumung und Enteisung beschäftigt. Etwa 1.000 Lkw-Fuhren mit insgesamt rund 15.000 Tonnen Schnee wurden in den letzten zwölf Stunden beseitigt. Geräumt werden muss eine Fläche von um die drei Millionen Quadratmeter (inklusive Vorfeld, Pisten, Rollwege und alle weiteren Betriebs- und Verkehrsflächen).